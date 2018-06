Melanzane a funghetto, la ricetta per preparare questo saporito contorno estivo perfetto per accompagnare i secondi piatti, ma anche per condire la pasta o per arricchire bruschette e panini da fast food home made.

Piatto della tradizione culinaria partenopea, è solitamente preparato con melanzane e pomodori ma esiste anche una versione in bianco; il nome di questa pietanza deriva dalla forma in cui vengono tagliate le melanzane, che, ridotte in piccoli cubetti, ricordano dei piccoli funghi.

L'iter di preparazione delle melanzane a funghetto è semplice, ma per ottenere un risultato ottimale è oppurtuno rispettare i passaggi dettati dalla tradizione: le melanzane dovranno prima di tutto essere fritte nell'olio, poi messe da parte per far spazio ad aglio e pomodori. Infine il basilico, con il suo incofondibile aroma, non dovrà assolutamente mancare.

Ingredienti 1 Kg di melanzane lunghe

1 spicchio d'aglio



800 gr di pomodori

200 gr di olio evo



2 foglie di basilico

sale q.b.

Tempo Preparazione:

20 minuti

Tempo Cottura:

15 minuti

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare le melanzane a funghetto: procedimento

Lavare le melanzane, i pomodori e il basilico

le melanzane, i pomodori e il basilico tagliare i pomodori a spicchi, recidere l'estremità delle melanzane e tagliarle a cubetti di egual misura,

mettere l'olio in una padella capiente, farlo scaldare e cuocere al suo interno le melanzane mescolando di sovente, a cottura toglierle con una schiumarola e tenerle da parte,

l'olio in una padella capiente, farlo scaldare e cuocere al suo interno le melanzane mescolando di sovente, a cottura toglierle con una schiumarola e tenerle da parte, sbucciare l'aglio e farlo soffriggere nell'olio, quindi toglierlo e aggiungere i pomodori e il basilico spezzettato grossolanamente con le mani,

regolare di sale e cuocere per circa dieci minuti,

di sale e cuocere per circa dieci minuti, aggiungere quindi le melanzane e cuocere ancora per qualche minuto.

quindi le melanzane e cuocere ancora per qualche minuto. Una volta cotte, le melanzane a funghetto potranno essere servite sia calde che a temperatura ambiente.

Come conservare le melanzane a funghetto:

Le melanzane a funghetto, qualora dovessero avanzare, potranno essere riposte in appositi contenitori ermetici e conservate in figorifero per un paio di giorni.

