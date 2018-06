Torta zenzero e limone, la ricetta per prepararla in casa con ingredienti freschi e poco raffinati. Perfetta da servire a merenda o anche a fine pasto, questo soffice dolce senza burro ha un retrogusto fresco e delicato.

La decorazione fatta con una glassa vegetale al limone dona a questa torta una golosa freschezza che non fa rimpiangere l'assenza di farcitura. L'impasto preparato con ingredienti poco raffinati è aromatizzato con dello zenzero fresco e con della buccia di limone che gli conferiscono un retrogusto assai gradevole.

Per godere appieno di questa torta vi consigliamo, una volta guarnita, di farla riposare per almeno cinque/sei ore in modo da far armonizzare perfettamente gli ingredienti

Ingredienti per la torta con uno stampo da 26 cm 2 uova

200 gr di farina 1



150 gr di zucchero di canna

80 gr di olio di semi di girasole



25 gr di acqua

8 gr di lievito per dolci



20 gr di zenzero fresco

1 limone bio

olio e farina q.b. per lo stampo

Ingredienti per la glassa 300 gr di acqua

3 cucchiani di amido di mais

1 cucchiaino di sciroppo d'agave

1 cucchiaio di olio di semi di girasole

4 cucchiai di succo di limone

buccia di limone grattugiata q.b.

Tempo Preparazione:

15 minuti

15 minuti Tempo Cottura:

30 minuti

30 minuti Tempo Riposo:

tempo di raffreddamento

tempo di raffreddamento Dosi:

per 8 persone

per 8 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la torta zenzero e limone: procedimento

Ungere e infarinare lo stampo.

e infarinare lo stampo. Sgusciare le uova in una ciotola capiente e montarle fino a renderle spumose,

le uova in una ciotola capiente e montarle fino a renderle spumose, incorporare quindi lo zucchero e a seguire anche lo zenzero e la buccia di limone grattugiati,

quindi lo zucchero e a seguire anche lo zenzero e la buccia di limone grattugiati, aggiungere l' olio e l'acqua e sempre montando unire infine la farina e il lievito setacciato.

Continuare a montare il composto fin quando non scenderà dalle fruste senza spezzarsi, quindi versarlo delicatamente nello stampo e infornare in forno caldo a 180°,

a montare il composto fin quando non scenderà dalle fruste senza spezzarsi, quindi versarlo delicatamente nello stampo e infornare in forno caldo a 180°, cuocere per circa trenta minuti e a cottura ultimata sfornare,

sformare delicatamene e far raffreddare la torta su una gratella.

delicatamene e far raffreddare la torta su una gratella. Nel frattempo preparare la glassa, sciogliere quindi l'amido di mais nell'acqua e mettere tutto in un pentolino, unire ora il succo di limone, un po' di buccia e l'olio e porre sul fornello piccolo,

preparare la glassa, sciogliere quindi l'amido di mais nell'acqua e mettere tutto in un pentolino, unire ora il succo di limone, un po' di buccia e l'olio e porre sul fornello piccolo, a fuoco moderato e mescolando spesso far addensare fin quando non si otterrà una consistenza simile ad uno sciroppo, togliere quindi dal fuoco e far raffreddare completamente.

Quando la glassa e la torta saranno fredde, la torta potrà essere decorata in superficie con la glassa spalmandola sulla torta un po' alla volta con un grande coltello a lama liscia, quindi aggiungere se si gradisce pistachi e pezzettini di limone.

Come conservare la torta zenzero e limone:

La torta zenzero e limone potrà essere conservata per un paio di giorni in frigorifero in appositi contenitori ermetici ma prima di servirla sarà preferibile farla intiepidire un po'.

Potrebbero interessarti anche altre:

Ilaria Zizza