Involtini vegetariani di zucchine grigliate, la ricetta per preparare in casa un finger food fresco e saporito aromatizzato con granella di pistacchi. Piatto versatile e di sicuro effetto, è perfetto per un'aperitivo, come antipasto, secondo o per invogliare i più piccoli di casa a mangiare le verdure.

Le zucchine vanno grigliate per pochissimo tempo in modo da restare ben sode, ma al tempo stesso flessibili, oltre che per non disperdere troppo le proprietà nutritive; la farcitura a base di formaggio fresco è arricchita invece con una granella di pistacchi fatta in casa.

Assemblare gli involtini di zucchine grigliate è un gioco da ragazzi e per non farli srotolare si dovranno bloccare con dei fili di erba cipollina e questi, oltre ad abbellire il piatto, gli conferiscono anche una decisa sapidità .

Ingredienti 4 zucchine

180 gr di formaggio spalmabile



40 gr di pistacchi salati sgusciati

erba cipollina q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti

60 minuti Tempo Cottura:

-

- Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare gli involtini di zucchine grigliate: procedimento

Lavare e spuntare le zucchine, tagliarle a fette sottili per il senso della lunghezza e grigliarle per poco tempo da ambo i lati, quindi metterle a raffreddare.

Nel frattempo triturare in un mortaio i pistacchi e amalgamarli con il formaggio.

Farcire ogni fetta di zucchine con un po' del composto, arrotolarla quindi su se ste stessa e fermarla con un filo di erba cipollina annodato e continuare così fino a terminare gli ingredienti.

Una volta pronti gli involtini di zucchine grigliate potranno essere serviti subito oppure dovranno essere riposti in frigorifero fino al momento di servirli.

Come conservare gli involtini di zucchine grigliate:

Qualora dovessero avanzare, è possibile conservare gli involtini di zucchine grigliate in frigorifero in contenitori ermetici e consumarli entro il giorno successivo.

Ilaria Zizza