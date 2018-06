Cheesecake alle fragole, la ricetta senza addensanti per preparare un dolce fresco e senza cottura che piace proprio a tutti,

Come da tradizionale ricetta la nostra cheesecake ha una farcia preparata con formaggio spalmabile e panna; la glassa invece è preparata con frutta fresca e sciroppo d'agave e non ha bisono di alcun tipo di addensante, basterà cuocerla per qualche minuto ed attendere che si raffreddi un po' in frigorifero.

Questa torta, infatti, va preparata con molto anticipo in quanto necessita di un riposo di almeno dieci ore per permettere alla copertura a base di fragole di "tirare" senza utilizzare colla di pesce o altri tipi di gelatina.

Per chi segue una dieta cruelty free si consiglia la ricetta della cheescake alle fragole vegan.

Ingredienti 180 gr di biscotti secchi

100 gr di burro



175 gr di formaggio spalmabile

250 ml di panna fresca



50 gr di zucchero di canna a velo

200 gr di fragole già lavate



100 ml di acqua

6 gr di amido di mais

20 gr di sciroppo di agave

fragole aggiuntive q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti circa

60 minuti circa Tempo Cottura:

-

- Tempo Riposo:

10 ore

10 ore Dosi:

per 6 persone

per 6 persone Difficoltà:

medio - bassa

Come preparare la cheesecake alle fragole: procedimento

Sbriciolare finemente i biscotti in un robot da cucina,

sciogliere il burro e aggiungerlo ai biscotti ed amalgare azionando nuovamente le lame,

trasferire quindi il composto all'interno di un cerchio apribile posto in un vassoio, oppure in uno stampo con fondo estraibile in precedenza foderato con carta forno,

quindi il composto all'interno di un cerchio apribile posto in un vassoio, oppure in uno stampo con fondo estraibile in precedenza foderato con carta forno, e schiacciare il tutto con una spatatola, riporre in frigorifero

e nel frattempo preparare la farcia amalgamando il formaggio spalmabile con lo zucchero di canna a velo,

preparare la farcia amalgamando il formaggio spalmabile con lo zucchero di canna a velo, in un'altra ciotola montare a neve la panna e

con dei movimenti circolari che vadano dal basso verso l'alto incorporare la panna montata al formaggio,

movimenti circolari che vadano dal basso verso l'alto incorporare la panna montata al formaggio, lavare accuratamaente delle fragole aggiuntive, tagliarle a fettine e adagiarle lungo tutto il perimentro del cerchio,

accuratamaente delle fragole aggiuntive, tagliarle a fettine e adagiarle lungo tutto il perimentro del cerchio, aggiungere quindi la farcia, livellarla con una spatola e riporre in frigorifero.

Sciogliere ora l'amido di mais nell'acqua,

ora l'amido di mais nell'acqua, frullare i duecento grammi di fragole con con lo sciroppo d'agave e versare la purea ottenuta nell'acqua inamidata,

i duecento grammi di fragole con con lo sciroppo d'agave e versare la purea ottenuta nell'acqua inamidata, porre sul fuoco e cuocere a fuoco lento mescolando di sovente fino a far dimezzare la quantità d'acqua, spegnere quindi il fuoco e far raffreddare,

sul fuoco e cuocere a fuoco lento mescolando di sovente fino a far dimezzare la quantità d'acqua, spegnere quindi il fuoco e far raffreddare, quando la glassa sarà fredda versarla sulla cheesecake, livellarla delicatamente con un cucchiaio e riporre in frigorifero per almeno dieci ore.

Trascorse le ore di riposo la cheesecake alle fragole sarà pronta per essere servita.

Come conservare la cheesecake alle fragole:

La cheesecake alle fragole dovrà essere riposta sempre in frigorifero e dovrà essere consumata entro un paio di giorni.

Ilaria Zizza