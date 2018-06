Pomodori ripieni di cous cous e zucchine, la ricetta (vegan) di un primo piatto semplice e saporito da preparare durante la bella stagione, e consumare anche in ufficio o in spiaggia.

Da servire rigorosamente freddi, questi pomodori ripieni sono perfetti per chi segue una dieta cruelty free o per chi semplicemente vuole tenere sotto controllo le calorie, ma possono essere arricchiti anche con altri ingredienti, in base ai vostri gusti personali: potrete aggiungere, ad esempio, delle olive tagiasche o delle mandorle in granella.

Estremamente facile da preparare, l'unica accortezza che necessita questa ricetta è quella di svuotare con delicatezza i pomodori e di lasciarli per un po' di tempo a testa in giù in modo che perdano la loro acqua.

Ingredienti 600 gr di zucchine

1 cipolla rossa



300 gr di cous cous

400 ml di acqua

8 pomodori da insalata

olio evo q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

50 minuti

50 minuti Tempo Cottura:

-

- Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare i pomodori ripieni di cous cous e zucchine: procedimento

Lavare accuratamente i pomodori, recidere la calotta superiore e svuotarli tenendo da parte la polpa estratta, metterli quindi a testa in giù per farli sgocciolare,

accuratamente i pomodori, recidere la calotta superiore e svuotarli tenendo da parte la polpa estratta, metterli quindi a testa in giù per farli sgocciolare, lavare ora le zucchine, recidere l'estremità e tagliarle a pezzettini di egual misura, sbucciare la cipolla e tagliarla finemente,

ora le zucchine, recidere l'estremità e tagliarle a pezzettini di egual misura, sbucciare la cipolla e tagliarla finemente, mettere in una padella capiente le zucchine, la cipolla e un filo d'olio e iniziare una dolce cottura, regolare di sale, mescolare ogni tanto e cuocere per circa dieci/quindici minuti.

In una pentola capiente tostare velocemente il cous cous con un paio di cucchiaio di olio, quindi spegnere il fornello, versare l'acqua e coprire con un coperchio,

pentola capiente tostare velocemente il cous cous con un paio di cucchiaio di olio, quindi spegnere il fornello, versare l'acqua e coprire con un coperchio, dopo circa cinque minuti il cous cous sarà pronto, sgranarlo quindi con una forchetta e mescolarlo alle zucchine e alla polpa di pomodoro,

circa cinque minuti il cous cous sarà pronto, sgranarlo quindi con una forchetta e mescolarlo alle zucchine e alla polpa di pomodoro, ripiempire con questo composto i pomodori e servire.

Come conservare i pomodori ripieni di cous cous e zucchine:

E' possibile conservare in frigorifero i pomodori ripieni di cous cous e zucchine in appositi contenitori ermetici e consumarli entro il giorno successivo.

Potrebbero interessarvi anche altre:

Ilaria Zizza