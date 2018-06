Una raccolta di ricette pugliesi per scoprire i piatti più buoni della tradizione culinaria della Puglia assaggiare e replicare nella propria cucina

La Puglia è una regione dell'Italia meridionale che per la sua posizione geografica ha avuto in passato diverse colonizzazioni, ognuna delle quali ha influito sugli usi e costumi di questa terra influenzandone anche l'alimentanzione.

La cucina pugliese è molto semplice, si basa sulla stagionalità dei prodotti e sui frutti che il territorio offre; ci sono tanti piatti simbolo di questa terra ed ogni famiglia possiede la propria ricetta personale che si tramanda da generazioni. Il piatto più conosciuto sono sicuramente le orecchiette con le cime di rapa, ma ce ne sono tanti altri degni di nota.

Di seguito abbiamo raccolto per voi dieci ricette Pugliesi che potete facilmente sperimentare nella vostra cucina

La focaccia Barese è un lievitato salato soffice e molto saporito. La sua caratteristica consistenza deriva dall'impiego delle patate lesse fra gli ingredienti che conferiscono all'impasto una morbidezza incredibile, come potete verificare anche con le focaccine di patate senza lievito. La focaccia Barese può essere preparata siacon il lievito di birra che con il lievito madre, la sua ricetta con tutorial passo passo la trovi qui.

2. Purè di fave

Il purè di fave è un piatto della tradizione contadina che non ha stagionalità, si prepara con le fave secche e viene accompagnato con verdure di stagione come cicoria o peperoni. Da servire sia caldo che freddo è condito con del buon olio extra vergine d'oliva a crudo. Qui la ricetta.

3. Orecchiette alle cime di rapa

Il primo piatto simbolo della Puglia sono sicuramente le orecchiette alle cime di rapa . Saporite e corpose, sono un pasto a cui è difficile rinunciare, la ricetta originale prevede l'impiego di alici nel soffritto ma nel tempo si sono create diverse ricette vegetariane o cruelty free. Una versione alternativa e saporita è ad esempio è la pasta con cime di rapa e noci

4. Frise

Le friselle Salentine sono uno dei pasti estivi più amati dai pugliesi; prodotto secco da ammollare in acqua e condire poi con olio evo e pomodori, è impastato con lievito di birra o pasta madre. Preparate ancora oggi con lo stesso e sapiente iter, le frise possono essere servite a cena o anche come aperitivo. La ricetta per prepararle è qui.

5. Pasticciotto Leccese

Il pasticciotto Leccese è la colazione per eccellenza dei Salentini, diffuso in tutta la Puglia è un dolce a base di pasta frolla che racchiude al suo interno un ripieno di crema pasticcera. La ricetta originale è a base di strutto ma è possibile realizzarlo anche in versione vegetariana.

6. Polpette di pane



Le polpette di pane sono una pietanza di riciclo culinario; preparando questo piatto infatti si azzerano gli sprechi alimentari perchè si utilizza il pane raffermo. Questa pietanza è croccante e saporita, può essere cotta in forno oppure in olio bollente. La ricetta dettagliata è qui.

7. Melanzane ripiene



Le melanzane ripiene sono un piatto al quale i Pugliesi non riescono a rinunciare; pietanza unica saporita e gustosa, può essere servita anche a temperatura ambiente. Esistono diverse ricette per prepararle a base di carne macinata o ripiene di pane o pasta.



8. Pasta con i fagiolini



La pasta con i fagiolini è un primo piatto vegetariano saporito e semplice da preparare. Questi legumi estivi sono il condimento perfetto per un piatto di pasta completo e sano, ma sono adatti anche per preparare ottime conserve per l'inverno. Qui la ricetta passo passo della pasta con i fagiolini

9. Pittedhre Salentine



Le pittedhe Salentine sono dei biscotti preparati con la farina d'orzo e sono farciti con confetture fatte in casa; da proporre a colazione o a merenda si preparano proprio come dei classici biscotti di pasta frolla. La ricetta per preparare questi dolci da credenza Salentini la trovi qui.





10. Puddhrica Salentina

La puddhrica Salentina è un lievitato che si prepara nel periodo Pasquale, la sua consistenza è simile a quelle delle brioches, e può essere preparata sia in versione dolce che salata. Consumata come da tradizione il giorno di Pasqua o di Pasquetta è anche un ottimo pasto da consumare durante un pic nic all'aria aperta. La ricetta passo passo della puddhrica è qui.

Ilaria Zizza