Asparagi piccanti sott'aceto, la ricetta semplice e veloce per prepararli in casa. Questa conserva primaverile permette di gustare questi preziosi ortaggi come contorno o antipasto anche nel periodo invernale, accompagnati magari da crostini e salse fatte in casa.

Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare degli asparagi freschi, ben sodi, di un bel verde brillante e con punte integre. Seguendo poi scrupolosamente le nostre indicazioni sulla sanificazione e pastorizzazione dei barattoli potrete preparare questa ricetta in tutta sicurezza.

Una rapida cottura in acqua e aceto renderà gli asparagi saporitissimi e l'aggiunta di pepe macinato sul momento e di peperoncino gli daranno un carattere deciso che sicuramente apprezzerete.

Ingredienti per 5 vasetti 1 Kg di asparagi già puliti

5 vasetti da 500 ml

5 L di acqua

1 L di aceto di vino bianco

5 peperoncini

pepe nero q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti circa

20 minuti

tempo di raffreddamento

per 5 barattoli

bassa

Come preparare gli asparagi piccanti sott'aceto: procedimento

Mettere in una pentola capiente l'acqua, l'aceto, i peperoncini a pezzi, il sale e il pepe macinato possibilmente sul momento e portare a bollore,

nel frattempo tagliarli gli asparagi a pezzi lunghi circa tre centimetri,

quando l'acqua e l'aceto arriveranno a bollore tuffarci dentro gli asparagi e cuocerli per cinque minuti,

a cottura ultimata toglierli dalla pentola con una pizza e sistemarli all'interno dei vasetti già sanificati,

quindi coprire con il liquido di cottura,

coprire con il liquido di cottura, chiudere i barattoli e metterli in una pentola piena d'acqua e far pastorizzare per venti minuti.

Come conservare gli asparagi piccanti sott'aceto:

Gli asparagi piccanti sott'aceto potranno essere riposti in dispensa al riparo dalla luce solare e dovranno essere consumati entro cinque/sei mesi.

Ilaria Zizza