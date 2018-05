Plumcake alle fragole, la ricetta per prepararlo soffice e gustoso con lo yogurt greco. Perfetto per la prima colazione ma adatto anche per essere servito all'ora della merenda, questo dolce è preparato con frutta fresca di stagione e ingredienti poco raffinati.

Da proporre come sana alternativa alle classiche merendine confezionate, questo dolce di origini anglosassoni cotto al forno nei caratteristici stampi rettangolari "a cassetta" è preparato ormai in tutto il mondo, anche in diverse versioni di plumcake salati. Nella nostra ricetta il burro, tradizionalmente impiegato, è stato sostituito con lo yogurt greco che ha ridotto sia le calorie che i grassi non compromettendo minimamente la sofficezza.

Gustoso e fragrante per diversi giorni, il plumcake alle fragole diventerà sicuramente uno dei vostri dolci primaverili preferiti, servitelo con dello zucchero di canna a velo o con della coulis di fragole, sentirete che bontà!

Ingredienti 400 gr di fragole

150 gr di yogurt greco



3 uova (150 gr sgusciate)

250 gr di farina 1



180 gr di zucchero di canna

10 gr di lievito per dolci

Tempo Preparazione:

20 minuti

20 minuti Tempo Cottura:

60 minuti

60 minuti Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 6 persone

per 6 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare il plumcake alle fragole con yogurt greco: procedimento

Lavare le fragole, eliminare il picciolo e tagliarle a pezzettini,

sgusciare le uova in una ciotola capiente e montarle con lo zucchero fino a renderle spumose,

incorporare a seguire anche lo yogurt greco e la farina ed infine il lievito setacciato,

montare per amalgamare tutto, quindi facendo attenzione a non smontare il composto aggiungere con una spatola le fragole in pezzi,

versare l'impasto nello stampo foderato con carta forno e

cuocere in forno caldo a 180° per circa un'ora (dopo la prima mezz'ora di cottura si potrà comunque verificare la cottura del dolce facendo la prova stecchino),

in forno caldo a 180° per circa un'ora (dopo la prima mezz'ora di cottura si potrà comunque verificare la cottura del dolce facendo la prova stecchino), a cottura finita sfornare, sformare delicatamente e far raffreddare completamente il dolce su una gratella prima di affettarlo e servirlo.

Come conservare il plumcake alle fragole con yogurt greco:

Il plumcake alle fragole con yogurt greco, una volta freddo, potrà essere conservato in appositi contenitori ermetici e manterrà così la sua fragranza per diversi giorni.

Ilaria Zizza