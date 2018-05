Fragole sciroppate, la ricetta facile e veloce per preparare in casa una conserva da gustare durante le fredde giornate invernali. Perfette da mangiare a fine pasto possono essere utilizzate anche per preparare o guarnire dei dolci.

Ci sono diverse metodologie per preparare la frutta sciroppata, quello che vi consigliamo noi è un metodo molto antico, testato da generazioni, che prevede inoltre l'utilizzo di pochi zuccheri aggiunti.

La scelta della frutta è ovviamente un passaggio fondamentale, si dovrà scegliere della frutta fresca di stagione, possibilmente biologica o comunque a km zero, in modo da avere un prodotto sano e ricco di gusto e proprietà nutritive.

Prima di invasare e sciroppare il frutto, bisognerà sanificare i barattoli; a seguire si dovrà aggiungere lo zucchero, l'acqua e far bollire poi per venti minuti. A questo punto le fragole sciroppate saranno pronte per essere riposte in dispensa.

Ingredienti 1 Kg di fragole

30 gr di zucchero di canna



acqua q.b.

4 barattoli da 500 ml



Tempo Preparazione:

15 minuti

Tempo Cottura: 20 minuti

20 minuti

20 minuti Tempo Riposo:

tempo di raffreddamento

Dosi: 1 Kg di fragole sciroppate

1 Kg di fragole sciroppate

Difficoltà: bassa

bassa

Come preparare le fragole sciroppate: procedimento

Lavare accuratamente le fragole mettendole a bagno con acqua e bicarbonato, quindi sciacquarle e farle sgocciolare.

Sistemarle ora nei barattoli già sanificati,

aggiungere lo zucchero e a seguire l'acqua riempiendo il barattolo fino ad un centimetro dal bordo,

chiudere i vasetti e procedere quindi con la pastorizzazione facendoli bollire per venti minuti.

Come conservare le fragole sciroppate:

Le fragole sciroppate potranno essere conservate in dispensa per circa cinque/sei mesi al riparo dalla luce solare.

Ilaria Zizza