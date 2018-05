Pancake di quinoa light, ecco la ricetta per prepararli in casa con ingredienti poco raffinati senza grassi aggiunti e zucchero bianco. Da servire per la prima colazione insieme a della buona frutta fresca di stagione, queste frittelle dolci risultano più leggere e meno caloriche in quanto preparate senza uova, lievito e lattosio e sono dolcificate con la stevia.

Poco calorici, ricchi di proteine e senza glutine, i pancake di quinoa sono il pasto ideale per cominciare la giornata; una volta cotti possono essere serviti anche con del cioccolato fondente in scaglie o con dello sciroppo d'agave.

Per sostituire le uova e il latte, ingredienti solitamente presenti nella ricetta orginale, abbiamo utilizzato la banana e l'acqua. La cottura avviene come di consueto in padella, ma se preferite potrete eventualmente ungerla per evitare così che i pancake si attacchino sul fondo.

Ingredienti 1 banana (102 gr sgusciata)

10 gocce di stevia



90 gr di acqua

130 gr di farina di quinoa



1 pizzico di bicarbonato di sodio

Tempo Preparazione:

10 minuti

10 minuti Tempo Cottura:

5 minuti

5 minuti Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 6 pancake

per 6 pancake Difficoltà:

bassa

Come preparare i pancake di quinoa light: procedimento

Sbucciare la banana e schiacciarla con una forchetta,

la banana e schiacciarla con una forchetta, unirla alla farina in una ciotola capiente, aggiungere anche la stevia e mescolare il tutto,

alla farina in una ciotola capiente, aggiungere anche la stevia e mescolare il tutto, quindi versare l'acqua un po' alla volta fino ad ottenere un impasto morbido e corposo.

Ungere se necassio il fondo di una padella,

se necassio il fondo di una padella, versare al suo interno un po' di composto e cuocere i pancake qualche minuto per lato fino a doratura,

una volta pronti i pancake impiattare e servire subito.

Ilaria Zizza