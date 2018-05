Polpette di zucchine, la ricetta aromatizzata allo zenzero per preparare un gustoso secondo piatto vegetariano dal sapore delicato, fresco e leggermente speziato. Da servire anche fredde, possono essere accompagnate da salsine fatta in casa o da una fresca insalata. Facili e velocissime da preparare possono essere cotte anche al forno e perfette per far mangiare con gusto le verdure ai bambini.

Ricche di acqua e povere di grassi, le zucchine possono essere mangiate sia crude che cotte e in virtù di questo abbiamo pensato di preparare le nostre polpette utilizzando un crema di zucchine a crudo; in questo modo abbiamo velocizzato l'esecuzione della ricetta ed abbiamo anche ridotto la dispersione delle proprietà nutrive dei verdi ortaggi primaverili.

Zenzero fresco ed aglio aromatizzano le nostre polpettine vegetariane molto delicatamente regalando al palato una nota di freschezza; se non gradite questi sapori o semplicemente volete sperimentare nuovi gusti potrete sostiture questi aromi con altri condimenti come erba cipollina e menta.

Ingredienti 600 gr di zucchine

1 spicchio d'aglio

10 gr di zenzero fresco

20 gr di grana vegetale

170 gr circa di pan grattato

1 uovo medio

sale q.b.

Tempo Preparazione:

20 minuti

20 minuti Tempo Cottura:

30 minuti

30 minuti Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare le polpette di zucchine: procedimento

Lavare e spuntare le zucchine, tagliarle a pezzi, metterle in un robot da cucina e tritarle fin quando non si otterrà una crema vellutata ed omogenea,

e spuntare le zucchine, tagliarle a pezzi, metterle in un robot da cucina e tritarle fin quando non si otterrà una crema vellutata ed omogenea, pulire l'aglio e lo zenzero, aggiungerli alla crema e continuare a tritare,

trasferire il composto in una ciotola capiente ed aggiungere il sale, il formaggio e l'uovo, e il pan grattato un po' alla volta quel tanto che basta per ottenere un composto sodo, modellabile e che tenga la forma,

il composto in una ciotola capiente ed aggiungere il sale, il formaggio e l'uovo, e il pan grattato un po' alla volta quel tanto che basta per ottenere un composto sodo, modellabile e che tenga la forma, con le mani umide formare ora delle polpette e metterle in una teglia rivestita con carta forno,

umide formare ora delle polpette e metterle in una teglia rivestita con carta forno, cuocerle in forno caldo a 200° per dieci minuti, quindi abbassare a 180° e cuocere per altri venticinque minuti o comunque fino a doratura.

A cottura ultimata sfornare e far raffreddare prima di servire.

Potrebbero interessarti anche altre:

Ilaria Zizza