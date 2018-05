Muffin al limone che bontà! Ecco la ricetta per preparare dei dolci monoporzione soffici e golosi anche se senza burro. Dal sapore fresco e delicato, sono perfetti con il té del pomeriggio, ma anche come snack spezzafame durante la giornata.

I muffin sono dolci di origine anglosassone preparati solitamente con uova, zucchero, farina e burro, ma, data la loro facilità di esecuzione, vengono proposti in diversi gusti e varianti, anche salate. Preparare i muffin è infatti un vero gioco da ragazzi, basta semplicemente mescolare insieme gli ingredienti liquidi e secchi per poi riempire con l'impasto dei pirottini in carta.

La ricetta che abbiamo creato per voi si prepara sempre velocemente, ma a differenza della classica versione non c'è il lattosio; al posto del burro abbiamo utilizzato l'olio e l'acqua riducendo così anche un po' di calorie.

Ingredienti 2 uova medie

300 gr di farina 1



150 gr di zucchero di canna

8 gr di lievito per dolci



55 gr di succo di limone

30 gr di acqua



60 gr di olio di semi di girasole

buccia grattugiata di un limone q.b.

Tempo Preparazione:

10 minuti

Tempo Cottura:

30 minuti

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 12 muffin

Difficoltà:

bassa

Come preparare i muffin al limone: procedimento

Mescolare in una ciotola capiente la farina, lo zucchero, il lievito per dolci e la buccia del limone,

in un'altra ciotola mescolare ora le uova con il succo di limone, l'acqua e l'olio,

versare quindi gli ingrdienti liquidi nella terrina contenente i secchi e mescolare velocemente il tutto con un cucchiaio,

con l'impasto ottenuto riempire i pirottini per tre/quarti della loro capienza,

infornare in forno già caldo e cuocere a 180° per circa mezz'ora,

a cottura ultimata sfornare e far raffreddare i muffin al limone su una gratella.

Come conservare i muffin al limone:

I muffin al limone, una volta freddi, potranno essere riposti in appositi contenitori ermetici, in questo modo manterranno la loro fragranza per diversi giorni.

