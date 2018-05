Panini per hamburger, ecco la ricetta (vegan) per preparare in casa i cosiddetti "burger bans", soffici e fragranti proprio come quelli confezionati o delle migliori hamburgherie. Impastati con ingredienti poco raffinati e lievito di birra, questi panini risultano anche molto digeribili, grazie alla lunga lievitazione.

Questi morbidi panini si preparano generalmente con un composto a base di farina, zucchero, burro, latte e uova; la consistenza dell'impasto differisce totalmente dalla classica pasta di pane ma si lavora comunque facilmente.

La nostra ricetta dei burger buns non prevede l'impiego di ingredienti di origine animale ed è quindi indicata per chi segue una dieta cruelty free o presenta intolleranze alimentari verso proteine dell'uovo o del latte.

Per colorare la superficie dei nostri panini li abbiamo passati qualche minuto sotto il grill, solitamente questo effetto è dato dal tuorlo d'uovo sbattuto e spennellato, ma con questo piccolo trucchetto potrete ometterlo senza alcun rimpianto.

Fragranti e golosi, risultano perfetti per essere farciti con burger vegetali per tutti i gusti

Ingredienti 550 gr di farina 1

200 ml di latte vegetale



110 ml di acqua

7 gr di sciroppo d'agave



10 gr di sale

40 gr di olio evo



5 gr di lievito di birra disidratato

semi di sesamo q.b.

Tempo Preparazione:

20 minuti

20 minuti Tempo Cottura:

30 minuti circa

30 minuti circa Tempo Riposo:

24 ore di lievitazione

24 ore di lievitazione Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

media

Come preparare i panini per hambuger: procedimento

Sciogliere il lievito e lo sciroppo nel latte,

trasferire il composto su un piano infarinato, lavorarlo ancora e fare le pighe a tre, quindi allargarlo con i polpastrelli dandogli una forma rettangolare e piegare verso l'interno tutte le estremità,

Terminata la prima lievitazione mettere l'impasto su una spianatoia infarinata, dividerlo in pezzi di eguale grammatura, quindi aiutandosi con un velo di farina lavorare ogni pezzetto rifacendo le pieghe e formando una pallina portando le estremità verso il basso,

cuocerli in forno caldo a 180° per circa mezz'ora e se gradite, per colorarli in superficie, passarli in modalità grill per circa quattro minuti.

Come conservare i panini per hamburger:

I panini per hamburger, una volta freddi, dotranno essere conservati in apposite bustine alimentari per poi essere consumati entro un paio di giorni, oppure possono essere congelati per poi scongelarli all'occorrenza.

Ilaria Zizza