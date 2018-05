Primi piatti con le zucchine, ecco una raccolta di ricette vegetariane e vegane assolutamente da provare!

Le zucchine, ortaggi originari dell'America centrale poco calorici e ricchi di acqua, sono presenti sui banchi ortofrutticoli in primavera ed estate; apprezzate dai bambini per il loro sapore dolce e delicato, possono essere consumate sia crude che cotte.

Ricche di vitamine e sali minerali, le zucchine sono impiegate nella preparazione di diverse ricette; la loro sapidità arricchisce primi e secondi piatti ma anche lievitati salati e dolci.

Oggi abbiamo selezionato per voi dieci primi piatti a base di zucchine che siamo certi vi piaceranno molto.

1. Pappardelle fatte in casa con crema di zucchine e zenzero

Le pappardelle fatte in casa con crema di zucchine sono un primo piatto genuino da preparare con freschi ortaggi di stagione. La vellutata crema di zucchine ha una sapidità molto delicata che grazie all'aggiunta dello zenzero fresco ha una nota di freschezza molto piacevole. La ricetta per preparare questo primo piatto la trovate qui.

2. Riso venere con zucchine

Il riso venere con zucchine è la ricetta di un primo piatto saporito e saziante. Il sapore deciso del riso nero si sposa alla perfezione con la sapidità della zucchina che, in questa preparazione, è proposta con due diversi metodi di cottura. Da servire sia caldo che freddo, questo piatto è una valida alternativa alla classica insalata di riso; la ricetta completa è qui.

3. Pasta fredda allo zaffernao con zucchine e melanzane

Un primo piatto da servire freddo è sicuramente la pasta allo zafferano con zucchine e melanzane. La preziosa spezia dorata colora e dona un'aroma inconfondile alla pasta e questa si sposa alla perfezione con la sapidità del condimento tutto vegetale. Un pietanza perfetta anche per un pic-nic all'aria aperta che piacerà tanto a grandi e piccini, la ricetta è qui.

4. Insalata di farro ceci e verdure

L'insalata di farro, ceci e verdure è un primo piatto estivo davvero saporito. Colorato e saporito ha anche un alto potere saziante; il farro è ricco di fibre e proteine vegetali e, assocciato a legumi ed ortaggi come le zucchine, diventa una portata davvero completa. La ricetta per preparare questa fresca insalata la trovi qui.

5. Zucchine tonde ripiene di riso e patate

Le zucchine ripiene sono un piatto davvero saporito e facile da preparare. Questi ortaggi infatti ben si prestano a queste preparazioni; le più adatte sono le zucchine tonde perchè dopo la cottura restano ben sode e sono anche belle a vedersi. Il ripieno può essere preparato anche in base ai propri gusti personali oppure potrete seguire quest'infallibile ricetta.

6. Spaghetti integrali con salsa di capperi, zucchine e zenzero

Un altro grande piatto da preparare con le zucchine è sicuramente questo; veloce, semplice e poco calorico vi conquisterà al primo assaggio. Gli spaghetti integrali con salsa di capperi, zucchine e zenzero sono un piatto estivo che potrete servire anche freddo, la ricetta la trovate qui.

7. Cous cous vegan alle verdure

Il cous cous è un piatto di origini Nordafricane che può essere condito anche con verdure di stagione e legumi; da consumare freddo, è un'ottima soluzione per i pasti delle giornate più calde dell'anno. Vi consigliamo di prepararlo con le zucchine in una versione cruelty free, una ricetta completa dal punto di vista nutrizionale, colorata e saporita, potrai trovarla qui.

8. Gnocchi ai fiori di zucchina

Gli gnocchi fatti in casa sono un piatto che accontenta sempre tutta la famiglia, siano essi in versione vegetariana o vegana, sono un pasto saporito e saziante. Da fare con patate, carote o solo acqua e farina possono essere conditi con tantissimi ortaggi. In questa ricetta vi consigliamo di prepararli con i fiori delle zucchine, il condimento è a base ovviamente dell'ortaggio verde; la ricetta per preparare gli gnocchi ai fiori di zucchina è qui.

9. Gnocchi di riso cinesi con carote, zucchine e cipolla

Gli gnocchi di riso cinesi sono una pietanza tipica della cultura culinaria cinese, a base di farina di riso e acqua sono solitamente conditi con verdure, funghi, germogli e salsa di soia. Oggi vi consigliamo di condirli con le zucchine, preparerete così un primo piatto leggero, colorato e saporito che ci piacerà sicuramente, la ricetta completa è qui.

10. Spaghetti di zucchine vegan

Gli spaghetti di zucchine sono un primo piatto velocissimo da preparare, perfetto per la bella stagione quando fa troppo caldo per stare davanti ai fornelli. Da cucinare al ridosso dei pasti o anche in anticipo, sono perfetti per essere consumati anche durante la pausa lavorativa o in spiaggia sotto l'ombrellone. Scopri qui come prepararli molto facilmente.

Ilaria Zizza