Pappardelle con crema di zucchine e zenzero fresco, la ricetta di un primo piatto vegetariano saporito e nutriente da preparare con zucchine fresche di stagione e sfoglia all'uovo a base di farine poco raffinate. Il tutto arricchito con un tocco di zenzero.

Farina di tipo 1 e farina di grano saraceno sono la base di questa pasta fatta in casa, rispetto alla classica versione preparata con farine raffinate è un po' più tenace da spianare ma il risultato finale vi piacerà sicuramente; se non amate tirare la sfoglia con il mattarello potrete utilizzare anche una macchina sfogliatrice.

Il condimento a base di zucchine e zenzero ha un gusto molto saporito con un tono di freschezza che non dispiace affatto in questa stagione; per guarnire le nostre pappardelle con crema di zucchine e zenzero fresco abbiamo utilizzato una granella di noci, ma potrete eventualmente sostituirle con mandorle o pinoli.

Ingredienti 400 gr di zucchine

1 cipolla



15 gr di zenzero

4 uova

250 gr di farina 1

150 gr di farina di grano saraceno

olio evo q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti circa

Tempo Cottura:

6 minuti circa

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare le pappardelle con crema di zucchine e zenzero fresco:

Lavare e spuntare le zucchine ed affettarle, sbucciare la cipolla e tagliarla finemente,

mettere tutto in una padella insieme ad un filo d'olio, rosolare appena quindi coprire d'acqua, regolare di sale e cuocere fino a far consumare quasi del tutto l'acqua di cottura.

Nel frattempo preparare la sfoglia, mescolare le farine e metterle a fontana su una spianatoia,

sgucciare le uova, aggiungerle alle farine ed impastare fino ad ottenere un composto non appiccicoso,

con un mattarello o una macchina sfogliatrice tirare la pasta fino ad ottenere uno spessore di un millimetro,

infarinarla leggermente con grano saraceno ed arrotolarla su se stessa, con un coltello a lama liscia tagliarla a fette spesse circa due centrimetri,

srotolarle e lasciarle sulla spianatoia,

frullare le zucchine cotte in precedenza ed aggiungere un bicchiere d'acqua qualora risultasse troppo densa,

cuocere le pappardelle in abbondante acqua bollente salata e

a cottura mantecarle con la crema,

impiattare, guarnire a piacere con frutta secca in granella e servire subito.

Ilaria Zizza