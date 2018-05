Hamburger di asparagi e carote, la ricetta tutta vegetale per prepararli in casa senza ingredienti raffinati e conservanti. Da proporre con tranquillità a tutta la famiglia, sono perfetti per essere serviti al piatto con un fresco contorno di stagione o anche per farcire panini e sandwich con salsine fatte in casa.

Questi burger vegetali aromatizzati alla salvia, molto semplici da preparare, sono un ottimo escamotage per far mangiare le verdure di stagione ai bambini e sono perfetti per rendere più armoniosa una dieta cruelty free; impastati con patate, asparagi e carote, hanno un gusto delicato e accattivante oltre che una consistenza morbida anche dopo la cottura.

Per compattare l'impasto abbiamo utilizzato del pane grattugiato e della farina di lupini.

Ingredienti 600 gr di patate

500 gr di asparagi



300 gr di carote

1 foglia di salvia

30 gr di pan grattato



30 gr di farina di lupini



olio evo q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti circa

40 minuti circa

-

per 4 persone

bassa

Come preparare gli hamburger di asparagi e carote: procedimento

Lavare e pulire gli asparagi e pelare le carote,

tagliarli grossolanamente ed unirli in una padella, aggiungere la savia già lavata ed un filo d'olio,

far scaldare appena, quindi coprire con acqua e cuocere a fuoco vivo mescolando di sovente fino a farla consumare.

Nel frattempo lessare le patate, a cottura toglierle dall'acqua, sbucciarle e schiacciarle con lo schiacciapatate,

con un robot da cucina tritare le carote e gli asparagi ormai cotti fino a formare una purea,

ed unirla, in una ciotola capiente, alle patate schiacciate.

Incorporare ora la farina e il pan grattato e il sale e mescolare il tutto fino ad amalgamare tutti gli ingredienti,

con le mani inumidite lavorare un po' di composto e formare i burger,

metterli in una leccarda foderata da carta forno e unta in precedenza con olio,

irrorarli in superficie con un filo di olio e cuocere in forno caldo a 200° per circa quaranta minuti,

a cottura ultimata sfornare e servire ancora caldi o freddi.

Ilaria Zizza