Biscotti al cocco e limone light, ecco la ricetta leggera e completamente vegetale per preparare dei dolci da credenza dal gusto fresco e delicato. Sfiziosi e poco calorici, questi biscotti, che rimangono comunque friabili e golosi, sono perfetti per accompagnare il tè del pomeriggio e ottimi da servire a fine pasto con il caffè.

Senza uova, nè burro e dolcificati solo con sciroppo d'agave, i biscotti al cocco e limone sono adatti anche per chi presenta intolleranze alimentari verso questi ingredienti o ha escluso lo zucchero bianco dalla propria dieta. Facili e veloci da realizzare con pochi e semplici passaggi, anche con l'aiuto dei piccoli di casa, garantiscono la loro fragranza per diversi giorni.

Per la preparazione di questa ricetta vi esortiamo, come sempre, ad utilizzare limoni biologici o con buccia non trattata.

10 minuti

20 minuti circa

-

per 4 persone

bassa

Come preparare i biscotti al cocco e limone light: procedimento

in una ciotola la farina con il cocco, aggiungere anche la buccia grattugiata del limone e a seguire unire lo sciroppo d'agave, il succo di limone e l'olio,

tutto con un cucchiaio e alla fine terminare d'impastare a mano compattando il tutto. Lavorando con le mani un po' d'impasto formare delle palline, schiacciarle leggermente con il palmo della mano e

in una leccarda rivestita con carta forno, se si gradisce cospargere in superficie con dello zucchero di canna e

cospargere in superficie con dello zucchero di canna e cuocere in forno ben caldo a 180° per circa venti/venticinque minuti o comunque fino a doratura.

in forno ben caldo a 180° per circa venti/venticinque minuti o comunque fino a doratura. A cottura ultimata sfornare e lasciar raffreddare i biscotti su una gratella.

Come conservare i biscotti veg cocco e limone:

Quando i biscotti saranno del tutto freddi potranno essere riposti in appositi contenitori alimentari e manteranno così la loro fragranza per diversi giorni.

