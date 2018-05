Alla ricerca di un'idea per una torta salata sfiziosa e leggera? Ecco la ricetta della crostata con carote e zucchine facile da realizzare e perfetta per essere servita come antipasto, ma anche come portata unica per una cena veloce.

Preparata con una pasta brisée senza burro e farcita con sole verdure fresche di stagione e formaggio morbido senza caglio animale poco stagionato, questa ricetta è un modo colorato per servire le verdure e farle apprezzare anche dai bambini.

Ecco come realizzare la nostra torta salata con carote e zucchine con pochi e semplici ingredienti; se seguite una dieta cruelty free è possibile sostituire il formaggio con dello stracchino vegan.

Ingredienti 1 panetto di pasta brisée

400 gr di zucchine



400 gr di carote

300 gr di formaggio poco stagionato

sale q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti circa

50 minuti circa

10 minuti

per 4 persone

bassa

Come preparare la crostata con carote e zucchine: procedimento

sistemare al suo interno le fettine di zucchine e di carote alternandole fra loro insieme al formaggio in modo da formare una rosa,

ultimata sfornare e far raffreddare per qualche minuto prima di sformarla. La torta salata con carote e zucchine potrà essere servita ancora tiepida.

Come conservare la torta salata con carote e zucchine:

Qualora la torta salata con carote e zucchine dovesse avanzare è possibile conservarla in frigorifero coperta da pellicola alimentare per un paio di giorni.

Ilaria Zizza