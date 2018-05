Dolci al cucchiaio che bontà, ecco una raccolta di ricette facili e voloci per tutti i gusti e per tutti i palati. I dolci al cucchiaio sono delle preparazioni di pasticceria molto golose. Dessert dalla consistenza solitamente cremosa o comunque tale da dover essere consumata con le posate, si servono freddi e spesso non prevedono cottura.

Preparati in monoporzione all'interno di bicchierini o cocotte, ultimamente vengono assemblati anche all'interno di barattoli alimentari. Serviti solitamente a fine pasto con aggiunta di frutta oppure con guarnizioni decorative come coulis o topping, i dolci al cucchiaio si preparano sempre con un po' d'anticipo perché, la maggior parte di questi, hanno bisogno di un tempo di rassodamento in frigorifero prima di essere serviti.



Di seguito vi consigliamo dieci ricette che a nostro avviso dovreste assolutamente sperimentare.

1. Mousse al cioccolato e avocado

La mousse al cioccolato e avocado è un dolce al cucchiaio davvero sorprendete. Da preparare in pochissimo tempo non richiede cottura né grassi aggiunti. Per realizzarla, basteranno soltanto due ingredienti e potrete abbinarci anche della frutta fresca o essiccata. La ricetta qui

2. Tiramisù al pistacchio

Il tiramisù al pistacchio è sicuramente uno dei dolci da provare almeno una volta nella vita, soprattutto se amate i pistacchi . Cremoso e dal sapore molto delicato, esistono varianti e ricette per tutti i gusti (senza caffè, vegan, senza glutine o con l'aggiunta di cioccolato bianco. Noi vi consigliamo la versione con mascarpone e crema di pistacchi fatti in casa al momento. Qui trovate la ricetta passo passo per realizzarlo. Qui invece altre varianti.

3. Tortino al cioccolato dal cuore morbido

Il tortino al cioccolato dal cuore morbido è un dolce al cucchiaio che sorprenderà davvero tutti. La sua realizzazione è molto semplice e il suo sapore è davvero gustoso. Quando lo romperete con il cucchiaino e vedrete scivolare giù il ripieno sarete davvero soddisfatti, ma dopo averlo assaggiato, lo sarete ancora di più. La ricetta e i trucchi per realizzarlo sono qui

Tiramisù in barattolo

Il tiramisù è uno dei più classici dolci al cucchiaio della nostra tradizione. La ricetta originale prevede biscotti savoiardi inzuppati nel caffè e farcitura di crema al mascarpone, ma esistono poi diverse varianti e ricette. Potrete assamblarlo nei bicchieri monoporzione oppure in piccole pirofile, poco importa, la sua bontà è indiscussa. Noi vi proponiamo una ricetta con ingredienti poco raffinati da realizzare direttamente in un barattolo. Qui invece potete trovare una raccolta di ricette di tiramisù vegan , mentre qui altre varianti per tutti i gusti

4. Crema al latte di mandorla

La crema al latte di mandorla è una preparazione molto delicata, perfetta da servire come dolce al cucchiaio perché la sua consistenza è simile a quella di un budino. Dal sapore fresco e delicato, la ricetta che vi proponiamo non contiene ingredienti di origine animale ed inoltre è poco calorica.

5. Tiramisù vegan alle fragole

Il tiramisù vegan alle fragole è un dolce davvero gustoso. Meno calorico rispetto alla classica ricetta vegetariana non manca però in gusto. Colorato e di facile realizzazione conquisterà sicuramente grandi e piccini, potrai servirlo a fine pasto con il caffè o anche all'ora della merenda. La ricetta è qui

6. Crema al mascarpone

7. Mousse di ricotta e fragole

La mousse di ricotta e fragole è un gustoso dolce al cucchiaio senza cottura, si preparara facilmente in pochi minuti e non necessita di tempi di riposo. Perfetta da servire anche all'ora della merenda piacerà sicuramente a tutta la famiglia. La ricetta passo passo per prepararla è qui

8. Semifreddo al torroncino

Il semifreddo al torroncin o è un dessert davvero fresco e gustoso, nella sua preparazione sono sempre utilizzate le meringhe che gli donano un croccantezza irresistibile. E' possibile prepapararlo sia a mano che con l'ausilio di robot seguendo questa ricetta . In alternativa, potete provare una delle diverse varianti (vegan, senza glutine ecc..) presenti in questa raccolta

9. Cheesecake ai mirtilli

La cheesecake è un dolce senza cottura che ben si presta ad essere preparato anche in piccole e comode monoporzioni da servire al cucchiaio. Composto da una base di biscotti secchi sbriciolati e burro, questo dolce è farcito solitamente con una crema a base di formaggio spalmabile o panna fresca. In base alla stagionalità degli ingredienti è possibile arricchire questa preparazione anche con della frutta fresca, potrete ad esempio preparare la cheesecake ai mirtilli o la cheesecake al limone . Se seguite una dieta cruelty free è possibile preparare la cheesecake anche in versione vegetale

LEGGI anche:

Ilaria Zizza