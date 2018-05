Riso venere con zucchine, la ricetta di un primo piatto semplice, saporito e facile da realizzare, adatto a tutta la famiglia.

Per la preparazione di questa ricetta (vegan) vi consigliamo di scegliere delle zucchine fresche di stagione, che dovranno quindi essere ben sode e avere un colore verde brillante. Sebbene non ci siano molte differenze fra le varie qualità di zucchine, sarebbe preferibile optare per le romanesche per la loro caratteristica di tenere meglio la cottura e restare più sode rispetto alle altre varietà.

Il riso nero Venere con zucchine è anche un'ottima alternativa alle insalate di riso perchè potrà essere servito sia caldo che freddo e, se dovesse avanzare, è possibile anche consumarlo il giorno dopo durante la pausa pranzo lavorativa.

Ingredienti 350 gr di riso venere

700 gr di zucchine



1 spicchio d'aglio

1 foglia di salvia già lavata

olio evo q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti

15 minuti

-

per 4 persone

bassa

Come preparare il riso venere con zucchine: procedimento

Lavare le zucchine, recidere le estremità e tagliarle a metà per il verso della loro lunghezza,

tagliare a pezzettini la polpa estratta e metterla in padella insieme alle altre zucchine tagliate in piccole pezzi,

quindi a fuoco moderato per circa dieci/quindici minuti mescolando di sovente, nel frattempo cuocere il riso in abbondante acqua bollente salata.

Mettere un po' d'olio in una padella capiente, farlo scaldare un po' ed aggiungere le bucce delle zucchine in precedenza preparate,

a fuoco vivo mescolando ogni tanto e a cottura ultimata metterle su carta da cucina per far assorbire l'olio in eccesso, Quando il riso sarà pronto scolarlo ed unirlo alle zucchine cotte in padella,

impiattare e decorare il piatto con le bucce di zucchine soffritte.

Come conservare il riso venere con zucchine:

Il riso venere con zucchine potrà essere conservato in frigorifero in appositi contenitori ermetici ed essere consumato entro il giorno successivo.

Ilaria Zizza