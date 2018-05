Risotto alle fragole, la ricetta per preparare un primo piatto goloso con il frutto rosso primaverile per antonomasia. Coloratissimo ed allegro è un risotto interamente vegetale perfetto per tutta la famiglia, da preparare rigorosamente con fragole fresche di stagione.

Questo accostamento singolare di riso e fragole ha conquistatto negli ultimi anni il favore di molti e non a caso viene proposto sempre più spesso nei menù dei ristoranti e apprezzato anche tra le mura domestiche per dare un tocco di colore e originalità a pranzi e cene casalinghe. Il risotto alle fragole non appartiene, di fatto, ad una vera e propria tradizione gastronomica e quindi ci sono tantissime versioni per realizzarlo con l'aggiunta di ingredienti come panna, formaggi, ma anche cacao amaro o aceto balsamico.

La nostra versione, davvero molto semplice e senza l'utilizzo di ingredienti di origine animale, è adatta quindi anche chi segue una dieta vegana, è preparata solo con riso, fragole, olio extra vergine d'oliva e con del buon brodo vegetale fatto in casa.

Ingredienti 350 gr di riso

250 gr di fragole

60 ml di vino bianco

1 cipolla bianca



1,5 L di brodo vegetale

olio evo q.v.

sale q.b.