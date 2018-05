Timballo di riso con piselli, ecco una semplice ricetta per portare in tavola i legumi primaverili tanto amati (o odiati) dai bambini. Dal gusto delicato, questo primo piatto vegetariano leggero e saporito è facile da preparare, sia in una teglia o in pratiche monoporzioni per sformatini di riso comodi da servire o eventualmente riporre per pasti fuori casa.

Legumi primaverili per eccellenza, i piselli freschi sono un ingrediente molto versatile; possono essere infatti impiegati in diverse ricette e si possono mangiare sia crudi che cotti. Ricchi di sali minerali e vitamine, hanno gusto dolce e delicato.

Per chi segue una dieta vegana è possibile sostituire il formaggio con del lievito in scaglie.

Ingredienti 500 gr di baccelli di piselli

500 gr di riso

800 gr di passata di pomodoro



60 gr di grana vegetale

1 cipolla

pan grattato q.b.

olio evo q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

90 minuti circa

Tempo Cottura:

20 minuti circa

Tempo Riposo:

5/10 minuti

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare il timballo di riso con piselli: procedimento

Sgranare i piselli e sciacquarli,

sbucciare la cipolla e tagliarla finemente, metterla in una pentola insieme ai piselli e all'olio e rosolare appena, quindi unire la passata di pomodoro ed un paio di bicchieri d'acqua,

regolare di sale e portare a cottura a fuoco moderato mescolando ogni tanto,

di sale e portare a cottura a fuoco moderato mescolando ogni tanto, quando il sugo sarà cotto farlo raffreddare un bel po'.

Cuocere il riso in acqua bollente salata e quando la sua cottura sarà al dente scolarlo e raffreddarlo sotto l'acqua corrente per bloccare la cottura ed evitare così che possa scuocersi.

Ungere una pirofila o dei pirottini con dell'olio e coprirli con del pan grattato e

mescolare il riso con il sugo di piselli ed il formaggio.

Mettere il riso appena condito nella pirofila o nei pirottini, se si dovessero utilizzare quest'ultimi compattare per bene il riso facendo un po' di pressione con un cucchiaio,

spolverizzare il riso posto nella pirofila con un po' di formaggio e pan grattato aggiuntivi,

e infornare in forno caldo a 200° e cuocere per circa venti minuti,

a cottura ultimata sfornare e far riposare un po' prima di servire,

per sformare il timballo dai pirottini basterà capovolgerli in un piatto e premere delicatamente sulla base in modo così da far scivolare giù la pietanza.

Ilaria Zizza