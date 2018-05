Mousse di ricotta e fragole, la ricetta di un dessert senza cottura da servire a fine pasto o anche all'ora della merenda. Perfetto per grandi e piccini, questo dolce al cucchiaio rimane corposo, vellutato ed è possibile prepararlo in pochissimi minuti.

Antica ricetta di origini Francesi, la mousse è un composto alimentare che durante la sua lavorazione incorpora piccole particella d'aria che rendono la sua consistenza più leggera rispetto alla classica crema. Sia essa preparata con alimenti dolci che salati, ha spesso molte varianti che prevedono anche l'utilizzo di addensanti.

Poco calorica e veloce da preparare, la nostra mousse non ha bisogno di tempi di riposo, per cui potrete gustarla anche subito dopo averla preparata. Per farla vi esortiamo a scegliere delle fragole di stagione, possibilmente biologiche e a km zero, da unire poi con della ricotta, dello yogurt e un po' di zucchero di canna a velo.

Se vorrete sbizzarvi in cucina, potrete anche preparare dei cestini di pasta frolla all'olio ed utilizzare la mousse di ricotta e fragole come farcitura.

Ingredienti 250 gr di ricotta

125 gr di yogurt



50 gr di zucchero di canna a velo

100 gr di fragole

Tempo Preparazione:

15 minuti

15 minuti Tempo Cottura:

-

- Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la mousse di ricotta e fragole: procedimento

Setacciare in una ciotola la ricotta,

in una ciotola la ricotta, lavare le fragole, eliminare il picciolo, asciugarle e tagliarle a spicchi,

le fragole, eliminare il picciolo, asciugarle e tagliarle a spicchi, metterle in un robot da cucina insieme allo yogurt e allo zucchero a velo

in un robot da cucina insieme allo yogurt e allo zucchero a velo triturare il tutto ottenendo così una purea ben amalgamata,

aggiungerla alla ricotta mescolandole insieme con una spatola con dei movimenti circolari che vadano dal basso

alla ricotta mescolandole insieme con una spatola con dei movimenti circolari che vadano dal basso verso l'alto in modo da incorporare aria nel composto,

l'alto in modo da incorporare aria nel composto, porre la mousse di ricotta e fragole in bicchierini e servirla anche subito decorandola a piacere con ulteriori fragole.

Come conservare la mousse di ricotta e fragole:

La mousse di ricotta e fragole dovrà essere consumata entro il giorno successivo purchè sia conservata in frigorifero coperta da pellicola alimentare.

Ilaria Zizza