Patate ripiene al forno con agretti, la ricetta per preparare in casa le sfiziose "baked potatoes", un secondo piatto vegetariano perfetto per tutta la famiglia. Dal sapore ben bilanciato, questa ricetta di stagione è sicuramente un modo alternativo ed accattivante di servire le verdure in tavola.

Piatto di origine Anglosassone molto diffuso agli inizi del novecento, è diventuto al giorno d'oggi l'alternativa salutare ai classici street food. Le patate ripiene, dette anche jacket potatoes, sono diffuse anche in Grecia e in altri stati e le farciture variano a seconda della zona di preparazione. La caratteristica che accomuna le diverse variante è la cottura delle patate con la buccia; siano esse cotte in forno a legna, alla griglia o nei comuni forni casalinghi, non devono mai essere sbucciate.

Le nostre baked potatoes, dopo essere state cotte e svuotate, sono state ripiene con una farcia a base di patate, agretti e stracchino. Da servire ben calde o anche tiepide, le patate ripiene possono essere proposte anche come contorno. Se seguite una dieta cruelty free potrete sostituire lo stracchino con un formaggio vegetale spalmabile a base di riso.

Ingredienti 250 gr di agretti

1,3 Kg di patate



1 spicchio d'aglio

100 gr di stracchino



olio evo q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti circa

60 minuti circa Tempo Cottura:

35 minuti circa

35 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare le patate ripiene con agretti: procedimento

Lavare e pulire gli agretti, metterli in una padella insieme all'olio ed aggiungere lo spicchio d'aglio sbucciato,

rosolare appena quindi coprire d'acqua, regolare di sale e portare a cottura mescolando ogni tanto fin quando non si asciugherà del tutto l'acqua di cottura,

rosolare appena quindi coprire d'acqua, regolare di sale e portare a cottura mescolando ogni tanto fin quando non si asciugherà del tutto l'acqua di cottura, a cottura ultimata spegnere, eliminare l'aglio e far raffreddare.

Nel frattempo lavare ed asciugare le patate per eliminare eventuali residui di terra,

lavare ed asciugare le patate per eliminare eventuali residui di terra, foderare una leccarda con la carta forno ed adagiare al suo interno le patate che dovranno essere possibilmente della stessa grandezza,

una leccarda con la carta forno ed adagiare al suo interno le patate che dovranno essere possibilmente della stessa grandezza, e cuocerle in forno caldo a 200° in modalità ventilata per circa trenta minuti o comunque fin quando non si infilzeranno facilmente con uno stecchino da spiedino,

in forno caldo a 200° in modalità ventilata per circa trenta minuti o comunque fin quando non si infilzeranno facilmente con uno stecchino da spiedino, a cottura ultimata sfornare e lasciarle leggermente intiepidire,

ultimata sfornare e lasciarle leggermente intiepidire, quindi tagliarle a metà per il senso della loro lunghezza, scavarle con un cucchiaino e raccogliere in una terrina la parte estratta

una volta svuotate tutte le patate mescolare in una terrina gli agretti, lo stracchino e le patate in precedenza estratte.

Farcire i gusci di patate con il composto appena preparato e passarle sotto il grill per qualche minuto,

quindi sfornare

e servire anche subito.

Potrebbero interessarti anche altre:

Ilaria Zizza