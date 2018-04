Spaghetti al sugo con asparagi, ecco la ricetta (vegan) per preparare un primo piatto di stagione a base di pomodoro e asparagi. Un "ragu' tutto vegetale corposo e dalgusto delicato che può essere utilizzato per condire non solo la pasta, ma anche il riso.

Questo sugo di asparagi, ottimo anche per dare colore e sapore alla pasta fresca è molto facile da fare: dopo aver preparato un leggero soffritto di cipolla, aglio e asparagi, si cuoce lentamente con della polpa di pomodori fatta in casa. Se vorrete farvi una scorta per l'inverno dovrete semplimente prepararne un po' di più e pastorizzarlo in barattoli sanificati.

In questa ricetta lo abbimo utilizzato per condire gli spaghetti.

Ingredienti 250 gr di asparagi

1 spicchio d'aglio



1 cipolla

500 gr di passata di pomodoro



1 bicchiere d'acqua

sale q.b.

olio evo q.b.

400 gr di spaghetti

Tempo Preparazione:

10 minuti

Tempo Cottura:

60 minuti

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare gli spaghetti al sugo con gli asparagi: procedimento

Lavare, pulire gli asparagi e tagliarli a pezzettini,

pulire anche l'aglio e la cipolla e tagliarli finemente,

mettere in una padella un filo di olio, la cipolla, l'aglio e gli asparagi appena preparati,

rosolare dolcemente quindi aggiungere la polpa di pomodoro e l'acqua,

regolare di sale e cuocere a fuoco moderato mescolando ogni tanto fino a raggiungere la densità desiderata.

A cottura ultimata, con il sugo ancora ben caldo si potrà mantacare la pasta dopo averla cotta in acqua bollente salata, oppure lo si potrà far raffreddare e procedere poi alla pastorizzazione.

Come conservare il sugo di asparagi:

Il sugo di asparagi, una volta freddo, potrà essere riposto in frigorifero, per poi essere consumato entro un paio di giorni.

Ilaria Zizza