Pancake con succo di mirtillo, la ricetta per preparare in casa le tipiche frittelle dolci americane aromatizzate al mirtillo. Soffici e dal gusto delicato si servono solitamente a colazione, ma sono anche adatti per essere preparati per la merenda.

Tipicamente a stelle e strisce, i pancake sono conosciuti e preparati anche in diverse parti del mondo; le varianti sono davvero tantissime e ci sono anche in versione salata. Ciò che li accomuna ovunque è la modalità di cottura: in padella pochi minuti per lato.

Nella nostra versione gli ingrendienti base (poco raffinati) sono arricchiti dal succo di mirtillo che conferisce un delicato aroma oltre che una particolare colorazione violacea che conquisterà davvero tutti. Senza burro e senza zucchero bianco aggiunto, i pancake con succo di mirtillo possono essere serviti con frutta fresca oppure con un po' di sciroppo di agave e mandorle in granella.

Ingredienti 130 gr di farina 1

1 uovo

150 ml di succo di mirtillo

3 gr di miele

2 gr di lievito per dolci

olio di semi di girasole q.b.

Tempo Preparazione:

10 minuti

Tempo Cottura:

5 minuti

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare i pancake con succo di mirtillo: procedimento

Mescolare in una ciotola la farina e il lievito per dolci,

aggiungere a seguire l'uovo e il miele ed iniziare ad amalgamare il tutto,

a seguire l'uovo e il miele ed iniziare ad amalgamare il tutto, unire in fine anche il succo di mirtillo e continuare a lavorare il composto fin quando il tutto non sarà ben amalgamato,

ungere leggermente con un po' d'olio una padella, farla scaldare, quindi mettere un paio di cucchiaiate di composto al suo interno, far cuocere il pancake fin quando in superficie non si formeranno delle bollicine, quindi rigirarlo con una spatola e continuare la cottura per qualche minuto,

a cottura ultimata porre i pancake su carta da cucina per far assorbire eventuale olio in eccesso e continuare in questo modo fino a terminare il composto.

I pancake con succo di mirtillo potranno essere serviti ancora caldi o anche a temperatura ambiente.

Ilaria Zizza