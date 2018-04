Gnocchi di asparagi, la ricetta per prepararli in casa con farina di grano duro e acqua abbinandoli poi ai condimenti preferiti. Un modo originale e un'alternativa di stagione agli gnocchi di patate, questa ricetta facile da preparare darà un tocco di colore ai vostri piatti e conquisterà tutta la famiglia per il suo sapore delicato.

Ortaggio primaverile dalle proprietà diuretiche, l'asparago è protagonista di diversi piatti; oggi ve lo proponiamo in una ricetta base per preparare una pasta fresca senza uova dalla consistenza ben soda che resta al dente anche dopo la cottura.

Gli gnocchi di asparagi potranno essere conditi in diversi modi: sono adatti, ad esempio, per preparare una pasta fredda con ingredienti di stagione, per essere conditi con un sugo rosso vegetale o mantecati in una salsia in bianco con aglio, cipolla e stracchino.

Ingredienti 300 gr di asparagi

400 gr di farina di grano duro

acqua q.b.

Tempo Preparazione:

30 minuti

30 minuti Tempo Cottura:

6 minuti

6 minuti Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare gli gnocchi di asparagi: procedimento

Pulire e lessare gli asparagi in acqua bollente, a cottura scolarli e farli raffreddare,

metterli a seguire in un robot da cucina e triturarli ottenendo una purea,

disporre su una spianatoia la farina a fontana e al centro aggiungerci la purea di asparagi,

iniziare ad impastare e quando i due ingredienti si saranno amalgamati aggiungere poca acqua alla volta

ed impastare fin quando non si otterrà un composto dalla consistenza soda, elastica e non appiccicosa.

Facendo roteare un po' d'impasto sul piano di lavoro formare dei cilindri stretti e lunghi,

formare ora gli gnocchi tagliando con un coltello dei pezzetti di pasta grandi circa un centimentro,

disporre gli gnocchi ben distanti fra loro e coprirli con un canovaccio fino al momento di cuocerli.

Un consiglio in più:

Gli gnocchi potranno essere lessati nell'acqua di cottura degli asparagi, basterà tenerla da parte e salarla leggermente prima del bollore; in questo modo gli gnocchi saranno più saporiti e si eviterà un consumo eccessivo di acqua.

Ilaria Zizza