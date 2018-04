Falafel di fave, la ricetta per preparare in casa delle polpettine di legumi interamente vegetali. Speziati e profumati hanno un gusto molto deciso in grado di conquistare anche i palati più esigenti. Uno street food goloso e primaverile che rappresenta un modo sicuramente accattivante e alternativo di proporre i legumi, in particolare le fave.

Anche se sono conosciuti e diffusi soprattutto quelli di ceci, questa pietanza mediorentale economica può essere preparata anche con fave e fagioli e rappresentava l'alternativa princiapale per sostituire la carne nei giorni di digiuno dei Cristiani Egiziani.

Attualmente vengono serviti con hummus, yogurt, pomodori o cetrioli sia al piatto che inseriti dentro la famosa piadina araba, i falafel sono lo street food vegetariano del Medio Oriente ed è possibile trovarle anche nelle stazioni di rifornimento del deserto.

Da cuocere rigorosamente in olio bollente, è consigliabile servire i falafel di fave subito dopo la loro cottura, se dovessero riposare troppo, infatti, il sapore delle spezie prenderebbe il sopravvento facendo così sbilanciare la loro fragranza.

Ingredienti 300 gr di fave già sgranate

1 cipolla grande

2 spicchi d'aglio

18 gr di acqua



45 gr di farina di ceci

sale q.b.

curry q.b.

curcuma in polvere q.b.

farina di ceci aggiuntiva q.b.

olio di semi di girasole q.b.

Tempo Preparazione:

15 minuti

15 minuti Tempo Cottura:

10 minuti

10 minuti Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare i falafel di fave: procedimento

Mettere le fave in un robot da cucina,

le fave in un robot da cucina, pulire la cipolla e l'aglio, tagliarli grossolanamente ed aggiungerli nel robot,

la cipolla e l'aglio, tagliarli grossolanamente ed aggiungerli nel robot, iniziare a tritare ed aggiungere le spezie,

a tritare ed aggiungere le spezie, continuare a lavorare con il robot ed unire in fine l'acqua e la farina,

e tritare ancora fino ad ottenere un composto liscio e compatto,

ancora fino ad ottenere un composto liscio e compatto, con le mani umide formare con il composto delle polpettine e infarinarle con della farina aggiuntiva,

una volta formati i falafel friggerli in abbondante olio bollente fino a doratura,

formati i falafel friggerli in abbondante olio bollente fino a doratura, a cottura ultimata metterli su carta da cucina per far assorbire eventuale olio in eccesso.

Servire i falafel ancora caldi per gustarne appieno la loro irresistibile fragranza. Se volete preparare anche la piadina clicca qui

