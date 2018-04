Torte salate facili e veloci, ecco la ricetta della crostata con ricotta e asparagi arricchita con cipollotti, una ricetta vegetarina facile e dal sapore delicato.

La dolcezza della ricotta esalta la sapidità degli asparagi e dei cipollotti creando così un piatto primaverile davvero gustoso, da servire come antipasto in un buffet o come secondo piatto.

La pasta briseè utilizzata per prepararla è senza burro e con ingredienti meno raffinati.



Ingredienti 200 gr di asparagi

250 gr di ricotta

200 gr di cipollotti



olio evo q.b.

sale q.b.

1 panetto di pasta brisée all'olio

Tempo Preparazione:

30 minuti

30 minuti Tempo Cottura:

60 minuti

60 minuti Tempo Riposo:

15 minuti

15 minuti Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la torta salata con asparagi, ricotta e cipollotti: procedimento

Pulire i cipollotti e tagliarli finemente, lavare e pulire gli asparagi e tagliarli a pezzettini,

i cipollotti e tagliarli finemente, lavare e pulire gli asparagi e tagliarli a pezzettini, mettere tutto in una padella insieme ad un filo d'olio, rosolare appena, coprire d'acqua, regolare di sale e cuocere fino a far ammorbidire gli ingredienti e a consumare l'acqua di cottura, quindi far raffreddare.

tutto in una padella insieme ad un filo d'olio, rosolare appena, coprire d'acqua, regolare di sale e cuocere fino a far ammorbidire gli ingredienti e a consumare l'acqua di cottura, quindi far raffreddare. Quando il condimento sarà freddo mescolarlo con la ricotta,

spianare la pasta brisée con un matterello, rivestire con questa una pirofila e farcirla con la ricotta appena preparata, rifilare i bordi e decorarla in superficie con la pasta eventualmente avanzata,

la pasta brisée con un matterello, rivestire con questa una pirofila e farcirla con la ricotta appena preparata, rifilare i bordi e decorarla in superficie con la pasta eventualmente avanzata, cuocere in forno caldo a 180° per circa un'ora,

in forno caldo a 180° per circa un'ora, quindi sfornare e far riposare quindici minuti circa prima di porzionare.

Come conservare la torta salata con asparagi, ricotta e cipollotti:

Qualora dovesse avanzare, è possibile coprire la torta salata con della pellicola alimentare, conservarla in frigorifero e consumarla entro il giorno successivo.

Ilaria Zizza