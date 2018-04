Torta paradiso, la ricetta per prepararla senza burro. Sofficicissima e dal gusto delicato, è un dolce molto semplice nato per essere servito a fine pasto ma adatto anche per la prima colazione o per la merenda di metà giornata.

Ideata a Pavia dal pasticcere Enrico Vigone su commissione del Marchese Cusani Visconti, la torta paradiso nasce con l'intento di preparare un dolce che restasse morbido e gustoso per diversi giorni; fu la nobildonna che l'assaggiò per prima che la definì "la Torta del Paradiso".

Amata da grandi e piccini, la torta paradiso è un dolce sofficissimo cosparso da abbondante zucchero a velo; la ricetta originale è a base di farina 00, fecola di patate e burro, la nostra versione invece è con olio, acqua e farina 1 di Kamut®. Se volete comunque prepararla con il burro non vi resta che sostituire l'acqua e l'olio con centoventi grammi di burro sciolto a bagnomaria.

Ingredienti per uno stampo avente 22 cm di diametro 50 gr di olio di semi di girasole

70 gr di acqua

3 uova medie

150 gr di zucchero di canna



1 bustina di lievito per dolci

100 gr di fecola di patate

130 gr di farina di kamut®

scorza di limone bio q.b.

zucchero di canna a velo q.b.

olio e farina q.b. per lo stampo

Tempo Preparazione:

15 minuti

40 minuti circa

-

- Dosi:

per 6 persone

bassa

Come preparare la torta paradiso: procedimento

Ungere ed infarinare lo stampo e setacciare insieme la farina, la fecola e il lievito.

Montare le uova fino a renderle spumose, incorporare a seguire l'olio e l'acqua,

aggiungere anche lo zucchero e continuare montare,

unire ora le farine e il lievito setacciati ed aggiunere in fine anche la buccia di limone grattata,

montare per qualche minuto, quindi versare l'impasto nello stampo in precedenza preparato.

Infornare nel forno caldo e cuocere per circa quaranta minuti in modalità statica a 170° (passata la prima mezz'ora di cottura sarà possibile effettuare la prova stecchino per verificarne la cottura)

a cottura ultimata sfornare, sformare delicatamente e far raffreddare la torta su una gratella.

ultimata sfornare, sformare delicatamente e far raffreddare la torta su una gratella. Quando il dolce sarà freddo cospargerlo in superficie con lo zucchero di canna a velo e servirlo.

Come conservare la torta paradiso:

La torta paradiso se riposta in appositi contenitori ermetici resterà fragrante per alcuni giorni.

