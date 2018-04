Medaglioni di fagioli azuki e carote, aromatizzati alla salvia,, una ricetta vegetariana semplice ed alternativa per servire in tavola ortaggi e legumi, rendendoli appetibili anche ai bambini. Soffici e gustose, ma molto nutrienti, queste "cotolette" vegetali sono facili da preparare e faranno felici grandi e piccini.

I fagioli azuki sono dei legumi molto diffusi in Giappone che stanno avendo successo anche nel resto del mondo per via dei loro valori nutrizionali. Considerati dei veri e propri superfood, si possono acquistare online, nei negozi bio o nei supermercati più forniti. Ricchi di proteine vegetali e poveri di grassi, sono considerati un alleato importante per la salute dei reni per le loro proprietà depurative, contengono infatti oligoelementi, ed inoltre non mancano vitamine, e il molibdeno, sostanza fondamentale per la formazione di uno dei principali enzimi del fegato. La carota invece, oltre a donare colore e dolcezza ha proprietà antiossidanti e vitamine.

I medaglioni di fagioli azuki e carote possono essere preparati anche con largo anticipo ed essere serviti poi sia tiepidi che a temperatura ambiente. Un piatto, quindi, in linea con la stagione primaverile, perfetto anche per essere consumato su un prato apperecchiato per un bel pic-nic all'aria aperta.

Ingredienti 260 gr di fagioli azuki verdi

1 spicchio d'aglio



1 rametto di salvia

1 Kg di carote



100 gr di grana vegetale

pan grattato q.b.

noce moscata q.b.

olio evo q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti

60 minuti Tempo Cottura:

22 minuti circa

22 minuti circa Tempo Riposo:

6 ore di ammollo

6 ore di ammollo Dosi:

per 6 persone

per 6 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare i medaglioni di fagioli azuki e carote: procedimento

Tenere i fagioli in ammollo per almeno 6 ore, quindi sciacquarli e metterli in una pentola piena d'acqua, portare a bollore e cuocerli per circa dieci minuti,

per almeno 6 ore, quindi sciacquarli e metterli in una pentola piena d'acqua, portare a bollore e cuocerli per circa dieci minuti, scolarli , sciacquarli sotto l'acqua corrente e lavare la pentola,

, sciacquarli sotto l'acqua corrente e lavare la pentola, mettere al suo interno i fagioli, l'aglio pulito e le foglie di salvia, coprirli d'acqua e cuocerli fin quando non saranno morbidissimi,

al suo interno i fagioli, l'aglio pulito e le foglie di salvia, coprirli d'acqua e cuocerli fin quando non saranno morbidissimi, nel frattempo pelare le carote e tagliarle a pezzi, e quando i fagioli saranno cotti aggiungerle nella pentola e cuocerle per quattro minuti circa.

pelare le carote e tagliarle a pezzi, e quando i fagioli saranno cotti aggiungerle nella pentola e cuocerle per quattro minuti circa. A cottura ultimata scolare e far sgocciolare, quindi passare il tutto in un robot per farne una purea abbastanza grossolana,

metterla in una ciotola ed amalgamarla con il formaggio vegetale,

in una ciotola ed amalgamarla con il formaggio vegetale, in una terrina porre ora il pan grattato ed aromatizzarlo con la noce moscata,

porre ora il pan grattato ed aromatizzarlo con la noce moscata, con i palmi delle mani lavorare un po' d'impasto formando dei medaglioni, e passarli nel pan grattato.

Foderare una teglia con la carta forno, ungerla con un filo d'olio e sistemare al suo interno i medaglioni, irrorarli in superficie con un filo di olio evo e cuocerli in forno caldo a 150° per venti minuti, e possarli per un paio di minuti con madalità grill,

una teglia con la carta forno, ungerla con un filo d'olio e sistemare al suo interno i medaglioni, irrorarli in superficie con un filo di olio evo e cuocerli in forno caldo a 150° per venti minuti, e possarli per un paio di minuti con madalità grill, a cottura sfornare e far riposare per qualche minuto prima di servire.

Come conservare i medaglioni di fagioli azuki e carote:

Qualora dovessero avanzare, è possibile riporre i medaglioni in frigorifero, coperti da pellicola alimentare, e consumarli entro il giorno successivo.

Ilaria Zizza