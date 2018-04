Carciofi ripieni fritti, la ricetta di un secondo piatto sfizioso e saporito perfetto per utilizzare il anche pane raffermo. Variante vegetariana di un tradizionale piatto Salentino con un'impasto a base di carne, questi carciofi ripieni sono belli da vedere e golosi da mangiare.

Per questa ricetta sarebbe, non a caso, preferibile scegliere il carciofo Brindisino IGP, dal sapore dolce e tradizionalmente usato per i carciofi ripieni fritti salentini, ma ovviamente è possibile utilizzare anche altre varietà di carciofi, come ad esempio le mammole.

In base ai vostri gusti personali è possibile farcire e friggere i carciofi da crudi, oppure potrete prima lessarli per pochi minuti in acqua bollente.

Il ripieno a base di pane raffermo, uova e formaggio vegetale è arricchito con i gambi dei carciofi e con erbette aromatiche che, oltre a conferire colore e sapidità, permettono di eliminare del tutto l'utilizzo di sale aggiunto.

Ingredienti 8 carciofi

300 gr di pane raffermo

1 rametto di salvia

timo essiccato q.b.

3 uova



80 gr di grana vegetale

1 L di olio di semi di girasole

1 limone

Tempo Preparazione:

60 minuti circa

Tempo Cottura:

15 minuti circa

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

medio/bassa

Come preparare i carciofi ripieni e fritti: procedimento

Pulire i carciofi, lasciare il bocciolo intero e metterli a bagno in una ciotola piena di acqua e limone per non farli ossidare.

Mettere in ammollo in acqua il pane raffermo e quando si sarà ammorbidito strizzarlo e sbriciolarlo raccogliendolo in una ciotola capiente,

affettare i gambi dei carciofi, lavare le foglie di salvia, tritarle con un coltello ed aggiungere il tutto al pane insieme alle uova, al formaggio e al timo ed impastare almagamando tutti gli ingredienti,

allargare ora i petali dei carciofi in modo da far spazio al ripieno,

e farcire ogni carciofo con l'impasto appena preparato (qualora l'impasto dovesse avanzare è possibile impastarci delle polpette e friggerle nell'olio)

friggere i carciofi in olio bollente rigirandoli delicatamente e a fine cottura metterli su carta da cucina per far assorbire eventuale olio in eccesso,

servire i carciofi ripieni e fritti ancora caldi.

Un consiglio in più:

Se preferite, o se avete difficoltà ad allargare i petali, è possibile dividere in due parti il carciofo per il senso della sua lunghezza, farcire così ogni metà e poi cuocere come da ricetta.

Ilaria Zizza