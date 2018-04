Mousse al cioccolato e avocado, ecco una ricetta senza zuccheri aggiunti per preparare una deliziosa crema da servire come dolce al cucchiaio, utilizzare come farcitura nelle torte o come alternativa al frosting per la decorazione di tortine e cup-cake. Un modo veloce e originale anche per riutilizzare il cioccolato dell'Uovo di Pasqua.

Per realizzarla occorre un frutto di avocado ben maturo a cui mescolare del cioccolato fondente, preferibilmente al 70%, e spezie a piacere. Per la nostra ricetta abbiamo optato per della cannella in polvere, ma potrete usare anche dei semi di vaniglia, zenzero e buccia bio di agrumi. Niente zucchero, anche se potete aggiungere, eventualmente, mezzo cucchiaino di sciroppo d'agave nel caso in cui non riusciate proprio a fare a meno dei sapori molto dolci.

Una volta pronta, si consiglia di far riposare la mousse per una decina di minuti prima di servirla e di conservarla in frigo per un massimo di due giorni.

Ingredienti 350 gr di avocado già pulito

200 gr di cioccolato fondente



cannella in polvere q.b.

Tempo Preparazione:

10 minuti circa

Tempo Cottura:

-

Tempo Riposo:

10 minuti

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare la mousse al cioccolato e avocado: procedimento

Pulire l'avocado, eliminare il nocciolo e tagliarlo a pezzettini, metterlo in un robot da cucina e farne una purea,

nel frattempo sciogliere a bagnomaria il cioccolato insieme alla cannella,

unire in una ciotola la purea di avocado e il cioccolato fuso ed amalgarli insieme,

far riposare la crema per circa dieci/quindici minuti e trasferirla poi in una sac a poche per porzionarla al meglio.

Come conservare la mousse al cioccolato e avocado:

La mousse al cioccolato, coperta da pellicola alimentare, dovrà essere conservata in frigorifero e consumata entro un paio di giorni.

Ilaria Zizza