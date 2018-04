Focaccine di patate, la ricetta senza lievito per preparare in pochissimo tempo delle focacce sfiziose da utilizzare anche al posto del pane. Queste pizzette, infatti, oltre che veloci da impastare, si cuociono rapidamente sia in padella che al forno e faranno felici anche i più piccoli.

Da servire a cena per accompagnare un secondo piatto o per una ricca merenda alternativa, possono anche arricchire un buffet di compleanno. Queste focaccine vegan sono preparate con le patate lesse e con la farina di farro ed aromatizzate poi con della polvere di rosmarino fatta in casa.

Ingredienti per 20 focaccine 1,2 Kg di patate

200 gr di farina di farro



20 gr di olio evo

6 gr di sale

2 rametti di rosmarino fresco

Tempo Preparazione:

40 minuti circa

40 minuti circa Tempo Cottura:

10 minuti circa

10 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare le focaccine di patate: procedimento

Mettere le patate in una pentola piena d'acqua, portare a bollore e cuocerle fin quando non si infilzeranno facilmente con una forchetta, quindi toglierle dall'acqua e metterle a raffreddare,

le patate in una pentola piena d'acqua, portare a bollore e cuocerle fin quando non si infilzeranno facilmente con una forchetta, quindi toglierle dall'acqua e metterle a raffreddare, una volta fredde sbucciarle, schiacciarle con lo schiacciapatate e metterle in una ciotola capiente.

Sciacquare il rosmarino, mettere i suoi aghi in un pentolino antiaderente e a fuoco basso asciugarlo senza farlo bruciare, trasferirli quindi in un mortaio e polverizzarlo.

Aggiungere alle patate schiacciate la farina, il sale, la polvere di rosmarino e l'olio ed impastare fino ad amalgamare tutto.

alle patate schiacciate la farina, il sale, la polvere di rosmarino e l'olio ed impastare fino ad amalgamare tutto. Con le mani inumidite prendere un po' di composto, formare le focaccine ed adagiarle su dei quadrati di carta forno,

dopo aver terminato gli ingredienti, è possibile cuocere le focaccine sia in pentola che al forno,

aver terminato gli ingredienti, è possibile cuocere le focaccine sia in pentola che al forno, per la cottura in pentola si dovrà adagiare ogni focaccina con la carta forno in una padella dal fondo spesso e cuocere per circa cinque minuti a fuoco moderato rigirandola con una spatola,

per la cottura in forno invece si dovranno mettere in un teglia lasciandole con la carta forno e cuocerle in forno caldo a 180° per circa dieci minuti o comunque fino a doratura.

A cottura ultimata far raffreddare le focaccine di patate per qualche minuto prima di servirle.

Ilaria Zizza