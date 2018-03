Lasagna di verza, la ricetta senza pasta per un primo piatto tutto vegetariano davvero gustoso e saporito, ottima alternativa per servire in tavola le verdure e per invogliare i piccoli di casa a mangiarle.

Il condimento utilizzato è a base di sugo di pomodoro, arricchito poi con del mascarpone fatto in casa e del grana vegetariano. Se preferite diminuire ulteriormente le calorie o se seguite una dieta cruelty free, potrete sostituire il mascarpone e il formaggio con della besciamella vegan e con del lievito in scaglie.

Ingredienti 700 gr di passata di pomodoro

1 carota

1 cipolla

250 gr di mascarpone



600 di verza



olio q.b.

sale q.b.

grana vegetale q.b.

Tempo Preparazione:

90 minuti circa

90 minuti circa Tempo Cottura:

20 minuti circa

20 minuti circa Tempo Riposo:

10 minuti

10 minuti Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la lasagna di verza: procedimento

Sbucciare la carota e la cipolla, tagliarle finemente e farle dorare in una pentola capiente con un filo d'olio, aggiungere quindi la passata di pomodoro e un bicchiere d'acqua, regolare di sale e far cuocere a fuoco moderato per circa quaranta minuti,

la carota e la cipolla, tagliarle finemente e farle dorare in una pentola capiente con un filo d'olio, aggiungere quindi la passata di pomodoro e un bicchiere d'acqua, regolare di sale e far cuocere a fuoco moderato per circa quaranta minuti, a cottura ultimata sciogliere nel sugo ancora caldo il mascarpone.

Sfogliare e lavare la verza e cuocerla per un pochi minuti in acqua bollente leggermente salata,

quindi metterla a sgocciolare.

Coprire il fordo di una pirofila con il sugo e disporre uno strato di foglie di verza, condire con il sugo e con il formaggio e continuare così fino a terminare gli ingredienti,

il fordo di una pirofila con il sugo e disporre uno strato di foglie di verza, condire con il sugo e con il formaggio e continuare così fino a terminare gli ingredienti, infornare e cuocere in forno caldo a 200° per circa venti minuti,

e cuocere in forno caldo a 200° per circa venti minuti, a cottura ultimata sfornare e far riposare circa dieci minuti prima di porzionare.

Come conservare la lasagna di verza:

La lasagna di verza potrà essere consumata entro un paio di giorni purchè riposta in frigorifero coperta da pellicola alimentare.

Potrebbero interessarti anche altre ricette con la verza o altre ricette di lasagne vegetariane

Ilaria Zizza