Torta di patate affettate e spinaci, ecco la ricetta per preparare un secondo piatto vegan saporito e poco calorico. Pietanza perfetta per chi segue un regime dietetico cruelty free o per chi tiene sotto controllo la linea, è sicuramente un modo alternativo di servire in tavola gli ortaggi.

Da consumare ancora caldo o anche a temperatura ambiente, questa torta salata esalta e ben bilancia il gusto delle patate e degli spinaci. Al taglio risulta ben sodo e non si sfalda al momento della porzionatura.

Ingredienti 1,2 Kg di patate

500 gr di spinaci puliti e lavati

erba cipollina essiccata q.b.

sale q.b.

olio evo q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti circa

60 minuti circa Tempo Cottura:

20 minuti circa

20 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la torta di patate affettate e spinaci: procedimento

Pelare le patate e tagliarle a fette spesse circa tre-quattro millimetri e metterle a bagno in una ciotola piena d'acqua per non farle annerire,

le patate e tagliarle a fette spesse circa tre-quattro millimetri e metterle a bagno in una ciotola piena d'acqua per non farle annerire, lessare gli spinaci in poca acqua bollente leggermente salata per un paio di minuti, in modo così che restino di un bel verde brillante, e metterli a sgocciolare in uno scolapasta,

gli spinaci in poca acqua bollente leggermente salata per un paio di minuti, in modo così che restino di un bel verde brillante, e metterli a sgocciolare in uno scolapasta, lessare ora le patate per circa otto minuti in acqua bollente leggermente salata e insaporita con l'erba cipollina, a cottura toglierle delicatamente dall'acqua con una schiumarola e metterle a gocciolare.

Quando le patate e gli spinaci avranno terminato di sgocciolare foderare uno stampo con la carta forno, ungerla con l'olio e coprire il fondo della stessa con le patate disponendole ordinatamente,

le patate e gli spinaci avranno terminato di sgocciolare foderare uno stampo con la carta forno, ungerla con l'olio e coprire il fondo della stessa con le patate disponendole ordinatamente, coprire con gli spinaci e coprirli a seguire con le patate,

con gli spinaci e coprirli a seguire con le patate, infornare in forno caldo a 200° e cuocere per circa quindici-venti minuti,

a cottura ultimata sfornare e far riposare per una diecina di minuti,

ultimata sfornare e far riposare per una diecina di minuti, quindi facendo attenzione a non scottarsi capovolgere lo stampo su un piatto da portata,

facendo attenzione a non scottarsi capovolgere lo stampo su un piatto da portata, togliere lo stampo e a seguire la carta forno,

servire il tortino di patate e spinaci dopo averlo fatto raffreddare ancora per qualche minuto.

Ti potrebbero interessare altre:

Ilaria Zizza