Funghi ripieni, ecco la ricetta per preparare un secondo piatto senza carne, veloce e saporito, farcito con patate e pistacchi. Un modo sfizioso, alternativo e cruelty free per servire i funghi anche come antipasto o contorno.

L'esecuzione della ricetta è molto semplice: la breve cottura in padella garantirà ai funghi di rimanere ben sodi con un ripieno umido e sfizioso.

Vi consigliamo di utilizzare dei pistacchi di Bronte Dop, perché nostrani e ricchi di gusto; i funghi invece dovranno essere freschi, ben sodi e privi di grinze.

Ingredienti 800 gr di funghi champignon

160 gr di patate già lessate

40 gr di pistacchi sgusciati e non salati

20 gr di olio evo

60 gr di pan grattato

prezzemolo q.b.

sale q.b.

olio evo aggiuntivo q.b.

Tempo Preparazione:

20 minuti circa

20 minuti circa Tempo Cottura:

10/15 minuti circa

10/15 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare i funghi ripieni in padella: procedimento

Spennellare i funghi per eliminare eventuali tracce di terriccio e con un movimento delicato e rotatorio staccare il gambo dal cappello,

i funghi per eliminare eventuali tracce di terriccio e con un movimento delicato e rotatorio staccare il gambo dal cappello, pulire le patate e lavare il basilico e metterli insieme ai gambi, ai pistacchi, al sale e ai sessanta ml di olio evo in un robot da cucina,

le patate e lavare il basilico e metterli insieme ai gambi, ai pistacchi, al sale e ai sessanta ml di olio evo in un robot da cucina, tritare tutto formando una purea ed amalgarla a seguire con il pan grattato,

e con il composto appena prepararto farcire i funghi.

il composto appena prepararto farcire i funghi. Mettere in una pentola capiente un po' d'olio, adagiare al suo interno i funghi ripieni ed inziare a cuocere,

rosolare appena ed aggiungere un po' d'acqua e un paio di rametti di prezzemolo, coprire con un coperchio e cuocere a fuoco moderato per circa deci minuti,

in una pentola capiente un po' d'olio, adagiare al suo interno i funghi ripieni ed inziare a cuocere, rosolare appena ed aggiungere un po' d'acqua e un paio di rametti di prezzemolo, coprire con un coperchio e cuocere a fuoco moderato per circa deci minuti, a cottura ultimata i funghi ripieni potranno essere serviti anche subito.

Come consumare i funghi ripieni:

Qualora i funghi ripieni dovessero avanzare è possibile consumarli entro il giorno successivo avendo cura di riporli in frigorifero all'interno di contenitori ermetici.

