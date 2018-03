Samosa di verdure, ecco la ricetta (vegan) per preparare in casa il popolare antipasto indiano dalla forma triangolare, apprezzato in tutto il mondo.

Questa specialità tipica dell'India, ma diffusa nel tempo anche in tutta l'Asia centro-meridionale, nella penisola arabica e nel Corno d'Africa, è gemeralmente farcita con un ripieno molto speziato a base di patate e verdure o di carne. Le dimensioni e la farcitura variano a seconda del Paese e della cultura dove la samosa viene preparata.

La nostra ricetta è la versione cruelty free ispirata alla tradizione indiana e realizzata con ingredienti poco raffinati e di stagione.

La preparazione delle samosa di verdure è davvero molto semplice: l'impasto non ha bisogno di lievitazione e si lavora senza alcuna difficoltà. L'unico passaggio critico è rappresentato dalla chiusura dei triangolini che dovranno essere ben sigillati per non rischiare la fuoriuscita del ripieno durante la cottura. Solitamente fritti, possono anche essere cucinati al forno per una versione più leggera.

Ingredienti 250 gr di farina 1

5 gr di sale



150 ml di acqua

65 ml di olio evo

100 gr di patate

100 gr di cipolla

15 gr di zenzero fresco

1 spicchio d'aglio

1/2 cucchiaino di curcuma

1/2 cucchiaino di curry

sale aggiuntivo q.b.

acqua aggiuntiva q.b.

1 L di olio di semi di girasole

Tempo Preparazione:

30 minuti circa Tempo Cottura:

10 minuti circa Tempo Riposo:

30 minuti Dosi:

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare i samosa vegetali: procedimento

Unire in una citola la farina, i cinque grammi di sale e trentacinque ml di olio, iniziare ad impastare ed incorporare anche i centocinquanta ml di acqua,

continuare ad impastare fino ad ottenere un composto non appiccoso, avvolgerlo quindi nella pellicola alimentare e farlo riposare in frigorifero per mezz'ora.

Lessare nel frattempo le patate, sbucciarle e tagliarle a pezzettini,

sbucciare l'aglio e la cipolla, tagliarli finemente ed unirli in una padella insieme ai trenta ml di olio rimasti, sbucciare lo zenzero e grattugiarlo nella padella, unire anche le spezie e un pizzico di sale,

far rosolare ed aggiunere un po' d'acqua fino a coprire e far cuocere a fuoco vivo mescolando spesso,

quando la cipolla sarà quasi appassita aggiungere anche le patate e portare a cottura schiacciandole con una forchetta in modo da farle amalgamare con gli ingredienti, quindi spegnere il fuoco e far raffreddare.

Riprendere il panetto e spianarlo con un mattarello fino ad ottenere una sfoglia spessa circa un millimetro, con un coppapasta ricavare dei cerchi e tagliarli a metà,

farcire ogni mezzaluna con un po' di condimento,

quindi inumidire i bordi con un po' d'acqua e chiudere ogni metà su se stessa avendo cura di sigillare per bene i bordi e cercando di dargli una forma triangolare,

dopo aver formato tutti i samosa friggerli un po' alla volta in abbondante olio bollente fino a doratura,

metterli su carta da cucina per far assorbire eventuale olio in eccesso,

e servirli ancora caldi.

Ilaria Zizza