Carciofi in tempura, la ricetta per preparare un fritto leggero ma ugualmente saporito e croccante. Da servire come antipasto o anche come contorno, faranno sicuramente felice tutta la famiglia.

Facile da preparare ed adatta a qualsiasi tipo di verdura, questa pastella vegan e senza glutine di origini giapponesi ha un sapore neutro e una consistenza molto leggera che esalta al massimo la sapidità dell'ortaggio; per farla occorrono solo due ingredienti: acqua gassata e farina di riso.

Le proporzioni di seguito riportate potrebbero variare a seconda dell'umidità, tenete presente che la tempura dovrà comunque avere la consistenza di uno yogurt.

Ingredienti 4 carciofi

240 gr di farina di riso



300 ml di acqua gassata fredda

1 limone



1 L di olio di semi di girasole

Tempo Preparazione:

40 minuti circa

40 minuti circa Tempo Cottura:

15 minuti circa

15 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare i carciofi in tempura: procedimento

Pulire i carciofi, tagliarli a spicchi e tenerli a bagno in acqua e limone per non farli annerire,

i carciofi, tagliarli a spicchi e tenerli a bagno in acqua e limone per non farli annerire, nel frattempo preparare la tempura mescolando in una ciotola la farina e l'acqua

preparare la tempura mescolando in una ciotola la farina e l'acqua riporre la pastella in frigorifero, quindi scolare ed asciugare con carta da cucina i carciofi,

mettere a scaldare l'olio e quando sarà caldo intingere uno spicchio di carciofo per volta nella pastella,

a scaldare l'olio e quando sarà caldo intingere uno spicchio di carciofo per volta nella pastella, immergerlo un po' nell'olio e cuocere per un paio di minuti prima di lasciarlo, in questo modo la tempura si solidificherà e non si attaccherà sul fondo della pentola,

un po' nell'olio e cuocere per un paio di minuti prima di lasciarlo, in questo modo la tempura si solidificherà e non si attaccherà sul fondo della pentola, continuare a friggere fino a doratura facendo attenzione a non far attaccare fra loro gli spicchi di carciofi,

a friggere fino a doratura facendo attenzione a non far attaccare fra loro gli spicchi di carciofi, quindi togliere dall'olio e mettere i carciofi in tempura su carta da cucina per far assorbire eventuale olio in eccesso, e continuare così fino a terminare gli ingredienti.

Una volta pronti, i carciofi in tempura dovranno essere serviti subito per gustarne al meglio la croccantezza.

Ilaria Zizza