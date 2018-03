Tiramisù al pistacchio, la ricetta per preparare un dolce al cucchiaio goloso e vellutato a base di crema di pistacchio rigorosamente fatta in casa che dona corposità e colore. Dal sapore delicato e con un retrogusto deciso è un dessert perfetto da servire a fine pasto con il caffè.

Facile da preparare, a patto che si stia attenti a non far smontare gli albumi, il tiramisù al pistacchio rappresenta una golosa variante del classico tiramisù da realizzare possibilmente con mascarpone fatto in casa, uova biologiche e pistacchi non salati di Bronte Dop.

Ingredienti 250 gr di mascarpone

2 uova bio



100 gr di zucchero di canna

40 gr di caffè

120 gr di acqua

100 gr di crema di pistacchio

biscotti secchi q.b.

Tempo Preparazione:

20 minuti

20 minuti Tempo Cottura:

-

- Tempo Riposo:

3 ore

3 ore Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare i tiramisù al pistacchio: procedimento

Sgusciare le uova e dividere gli albumi dai tuorli mettendoli in ciotole diverse,

le uova e dividere gli albumi dai tuorli mettendoli in ciotole diverse, montare gli albumi a neve ben ferma e

gli albumi a neve ben ferma e montare i tuorli con lo zucchero,

i tuorli con lo zucchero, aggiungere anche il mascarpone e la crema di pistacchio (qui la ricetta) e lavorare il tutto con le fruste elettriche per un massimo di due minuti,

incoporare ora anche gli albumi a neve con dei delicati movimenti circolari che vadano dal basso verso l'alto senza così smontarli.

ora anche gli albumi a neve con dei delicati movimenti circolari che vadano dal basso verso l'alto senza così smontarli. Mettere un po' di crema sul fondo di un bicchiere,

un po' di crema sul fondo di un bicchiere, inzuppare molto rapidamente un biscotto nell'acqua e caffè e coprirlo con altra crema,

molto rapidamente un biscotto nell'acqua e caffè e coprirlo con altra crema, stratificare in questo modo aggiungendo un altro solo biscotto o se si desidera anche un numero maggiore,

in questo modo aggiungendo un altro solo biscotto o se si desidera anche un numero maggiore, coprire in superficie con altra crema e fare rassodare in frigorifero per circa tre ore,

in superficie con altra crema e fare rassodare in frigorifero per circa tre ore, prima di servire il dolce decorarlo con della granella di pistacchi e qualche pistacchio intero.

Come conservare il tiramisù al pistacchio:

Il tiramisù al pistacchio deve essere conservato in frigorifero e lo si dovrà consumare entro il giorno successivo.

Potrebbero interessarti altre ricette di tiramisù al pistacchio o altre varianti di tiramisù

Ilaria Zizza