Hamburger vegetali di bulgur, ecco la ricetta passo passo per prepararli e servirli accompagnati da uno sfizioso pesto di pomodori secchi. Il gusto delicato, impreziosito da una lieve nota di paprika affumicata, di questi medaglioni cruelty free, infatti, ben si sposa con la sapidità decisa e accattivante della crema di pomodorini.

Da preparare in tutta calma, anche suddividendo l'iter in vari step, gli hamburger si possono cuocere in anticipo ed essere gustati sia caldi che a temperatura ambiente. Perfetti quindi per essere mangiati anche fuori casa e per farcire panini vegetariani.

Ingredienti per hamburger da 9 cm di diametro 500 gr di patate

120 gr di bulgur



250 ml di acqua

1 cucchiaino di paprika affumicata



120 gr di pomodori secchi

1 spicchio d'aglio

5 gr di mandorle in lamelle

25 gr di olio evo

sale q.b.

Tempo Preparazione:

90 minuti circa

90 minuti circa Tempo Cottura:

15 minuti circa

15 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 8 hamburger

per 8 hamburger Difficoltà:

bassa

Come preparare gli hamburger vegetali di bulgur e patate con pesto di pomodori secchi: procedimento

Mettere i pomodori secchi in ammollo con dell'acqua tiepida per una diecina di minuti, quindi unire in un robot da cucina i pomodori secchi scolati, l'aglio sbucciato, le mandorle, i venticinque grammi d'olio, un pizzico di sale e tritare il tutto.

Lessare le patate fin quando non si infilzeranno facilmente con una forchetta, quindi toglierle dall'acqua, pelarle e passarle nello schiacciapatate,

nel frattempo mettere il bulgur in una pentola insieme ai duecentocinquanta ml di acqua, portare a bollore e coprire con un coperchio, mettere a minimo il fuoco e cuocere per dieci minuti, quindi spegnere il fornello per far riposare per cinque minuti, trascorsi i quali sgranarlo con una forchetta.

Unire quindi le patate schiacciate e il burgur in una ciotola capiente,

quindi le patate schiacciate e il burgur in una ciotola capiente, iniziare ad impastare con le mani inumidite d'acqua, aggiungere la paprika ed il sale e continuare ad impastare.

Foderare una teglia con la carta forno e con l'ausilio di un coppapasta formare al suo interno gli hamburger, spennellarli in superficie con un filo di olio evo e cuocerli in forno caldo a 160° per circa quindici minuti,

quando gli hamburger vegetali di bulgur e patate saranno cotti, si potranno servire sia ancora caldi che freddi purchè impiattati con il pesto di pomodori secchi in precedenza preparato.

Ti potrebbero interessare altre ricette di hamburger vegetali, altre ricette di secondi vegan sfiziosi e facili da preparare o altre ricette con il bulgur.

Ilaria Zizza