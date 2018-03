Zeppole di San Giuseppe, la ricetta per prepararle in casa con ingredienti poco raffinati. Dolce tipico della nostra penisola e simbolo della festa del papà - insieme ai bignè di San Giuseppe, più tipicamente romani - è una ciambella di pasta choux che viene fritta e farcita poi con della crema pasticcera.

Nelle varie regioni italiane ci sono diverse varianti che vedono, ad esempio, l'aggiunta dell'amarena in Campania o di crema pasticcera al cioccolato in Salento. Per rendere questo dolce meno calorico è possibile optare per la cottura in forno, le ciambelle resteranno così più leggere, ma saranno comunque gustose.

Ingredienti 290 gr di farina 1

100 gr di burro

250 gr di acqua

4 uova

1 pizzico di sale

500 ml di latte

120 gr di zucchero di canna

120 gr di tuorli

zucchero di canna a velo q.b.

1 L di olio di semi di girasole

Tempo Preparazione:

120 minuti circa

120 minuti circa Tempo Cottura:

10 minuti circa

10 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 6 persone

per 6 persone Difficoltà:

media

Come preparare le zeppole di San Giuseppe: procedimento

Preparare la crema pasticcera sbattendo i tuorli con lo zucchero in una pentola capiente e dal fondo spesso,

incorporare a seguire quaranta grammi di farina ed in fine il latte a filo mescolando contemporaneamente in modo da non far formare grumi,

Nel frattempo preparare la pasta choux mettendo in una pentola dal fondo spesso l'acqua e il burro a pezzetti e farlo sciogliere a fuoco moderato,

Una volta pronta, mettere la pasta choux in una sacca da pasticcere con bocchetta a stella e su un foglio di carta forno formare dei doppi cerchi d'impasto,

ritagliare la carta forno intorno alle zeppole e immergerle nell'olio con la stessa carta forno, quando inizieranno a cuocersi togliere delicatamente la carta con un pinza e cuocere i dolci fino a doratura,

Come conservare le zeppole di San Giuseppe:

Le zeppole potranno essere riposte in frigorifero coperte da pellicola alimentare ed essere consumate entro il giorno successivo.

Un'idea in più:

Per la decorazione delle zeppole è possibile utilizzare anche del cioccolato fondente in scagliette o della frutta candita home made.

Ilaria Zizza