Cookies vegan ecco la ricetta per preparare i classici biscotti americani con gocce di cioccolato fondente rivisitata con farina di nocciole e cruelty free perché senza burro e senza uova e adatta anche a celiaci e intolleranti al glutine.



Facili da realizzare e perfetti per riutilizzare il cioccolato, come ad esempio quello avanzato delle uova di Pasqua, questi biscotti friabili e golosi sono privi di glutine e di ingredienti raffinati e possono essere preparati in poco tempo, magari anche con l'aiuto dei piccoli di casa.

Ingredienti 400 gr di farina di nocciole

32 gr di sciroppo d'agave



80 gr di cioccolato fondente

70 gr di olio di semi di girasole

120 gr di acqua

Tempo Preparazione:

10 minuti

10 minuti Tempo Cottura:

13 minuti circa

13 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare i cookies vegan con farina di nocciole: procedimento

Tagliare finemente con un coltello il cioccolato e metterlo in una ciotola capiente insieme al resto degli ingredienti,

finemente con un coltello il cioccolato e metterlo in una ciotola capiente insieme al resto degli ingredienti, mescolare tutto con una spatola avendo cura di amalgamare per bene ,

quindi prendere un po' d'impasto con le mani, formare un palla e schiacciarla ottenendo così un cookies dalla forma tondeggiante e con un centimetro circa di spessore,

prendere un po' d'impasto con le mani, formare un palla e schiacciarla ottenendo così un cookies dalla forma tondeggiante e con un centimetro circa di spessore, continuare così fino a terminare il composto e adagiare i biscotti vegani in una teglia foderata con carta forno,

così fino a terminare il composto e adagiare i biscotti vegani in una teglia foderata con carta forno, infornare in forno ben caldo a 200° e cuocere per circa tredici-quindici minuti,

in forno ben caldo a 200° e cuocere per circa tredici-quindici minuti, a cottura ultimata sfornare e trasferire subito i biscotti su una gratella per farli raffreddare, altrimenti se lasciati nella teglia calda continuerebbero a cuocersi.

ultimata sfornare e trasferire subito i biscotti su una gratella per farli raffreddare, altrimenti se lasciati nella teglia calda continuerebbero a cuocersi. Una volta freddi i cookies vegan con farina di nocciole e cioccolato fondente potranno essere serviti.

Come conservare i cookies vegan con farina di nocciole e cioccolato fondente:

I cookies vegan con farina di nocciole e cioccolato fondente potranno essere riposti in scatola di latta ed essere consumati entro tre-quattro giorni.

Ilaria Zizza