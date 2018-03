Crema di pistacchi, ecco la ricetta passo passo per preparare in casa un burro naturale e cremoso da spalmare sul pane o utilizzare per la preparazione di piatti dolci e salati. Composta da un solo ingrediente, i pistacchi appunto, questa crema si prepara in pochissimo tempo.

In particolare per autoprodurla occorrono dei pistacchi non salati e sarebbe preferibile utilizzare quelli di Bronte Dop perché nostrani e ricchi di gusto, oltre che particolarmente oleosi e adatti alla preparazione.

Come per il burro di arachidi, dopo una breve tostatura, i pistacchi sono pronti per essere tritati e, con il calore della lama, rilasceranno i loro grassi che formeranno una crema vellutata adatta per grandi e piccina, nutriente, genuina e ricca di gusto.

Ingredienti 200 gr di pistacchi sgusciati non salati

Tempo Preparazione:

20 minuti circa

Tempo Cottura: 2 minuti

2 minuti

Tempo Riposo: -

-

- Dosi:

per 4 persone

Difficoltà: bassa

bassa

Come preparare la crema di pistacchi: procedimento

Far scaldare a fuoco vivo una pentola antiaderente, quindi abbassare il fornello a minimo e tostare al suo interno i pistacchi, cuocendoli per un paio di minuti ed avendo cura di smuoverli in continuazione,

a fuoco vivo una pentola antiaderente, quindi abbassare il fornello a minimo e tostare al suo interno i pistacchi, cuocendoli per un paio di minuti ed avendo cura di smuoverli in continuazione, a cottura ultimata metterli in un canavaccio non lavato con ammorbidente e sfregarli in modo da eliminare l'eventuale pelliccina che renderebbe il composto più scuro e meno vellutato,

mettere quindi i pistacchi in un robot da cucina e tritarli, dapprima si otterrà una granella di pistacchi e a seguire il tutto diverrà cremoso.

quindi i pistacchi in un robot da cucina e tritarli, dapprima si otterrà una granella di pistacchi e a seguire il tutto diverrà cremoso. La crema di pistacchi potrà essere anche utilizzata subito oppure la si potrà conservare in un contenitore ermetico per due/tre giorni.

Un consiglio in più:

A seconda della qualità dei pistacchi utilizzati o della potenza del robot da cucina in vostro possesso è possibile che si faccia fatica ad ottenere la cremina, in questo caso non perdetevi d'animo ed aggiungete al composto quattro/cinque cucchiai di olio di semi di girasole.

Ilaria Zizza