Alzi la mano chi riesce a non cedere almeno una volta ogni tanto alle lusinghe che solo una bella torta al cioccolato sa dare! Parliamo del comfort food: il cibo che coccola!

Il comfort food è quel cibo, quella pietanza che ristora l'anima e il corpo, quel piatto che dopo una giornata decisamente no ha il potere di farci sentire protetti, coccolati e appagati.

L'aggettivo comfort sta ad indicare la capacità del cibo di confortare, consolare, coccolare, di soddisfare un bisogno sia fisico ma soprattutto emotivo; in fondo riesce a colmare le mancanze i momenti di stress fisici ed emotivi che ognuno di noi accumula durante la giornata.

A ciascuno il proprio comfort food

Non esiste un comfort food adatto a tutti, ognuno di noi confida le proprie debolezze, sopperisce alle proprie mancanze in un piatto in particolare, perché legato a sensazioni a ricordi del tutto personali, e può identificarsi in quella torta di mele che preparava sempre la vostra nonna, quel piatto del cuore che avete preparato per anni per il pranzo della domenica, quel cibo legato alla vostra infanzia, che al sol pensiero vi fa tornare bambini, legato ad una persona cara, ad un posto, un luogo, un ricordo felice. Le lasagne ad esempio, le polpette, la torta di mele, la pizza... tutto può essere comfort food, dal junk food ai piatti legati alla tradizione.

Scopriamo insieme 10 ricette di comfort food per coccolarci un po'.

1. Lasagne veg

La lasagna è il piatto della domenica per antonomasia, il cibo simbolo del piacere dello stare insieme; il conforto legato alle lasagne non è legato tanto al gusto quanto al ricordo che sollecita. Quindi cosa c'è di meglio che consolarsi con un bel piatto di lasagne cremose? Sia che seguiate un'alimentazione vegetariana che vegan troverete qui molte ricette per arricchire le vostre tavole.

2. Ravioli e tortellini

Tortellini e ravioli, come quelli che preparava la vostra nonna, e che imbandivano le tavole domenicali. La pasta fresca è uno dei comfort food per eccellenza, con ricette classiche o rivisitate, la pasta fresca si presta infatti a numerose varianti per il ripieno, adatte sia ai vegetariani che ai vegani. Qui troverete molte ricette da cui prendere spunto.

3. Pasta e fagioli

Vi ricordate la pentola sul fuoco che ribolliva per ore e faceva cuocere quella minestra calda, cremosa e avvolgente? La pasta e fagioli è un piatto tipico della cucina contadina, e in ogni famiglia esiste almeno un trucco segreto per prepararla al meglio. Vi suggeriamo qui la ricetta originale e qualche variante per sperimentare un po'.

4. Polpette vegetali

Le polpette sono un piatto che arriva dritto dritto al cuore, le preparava la vostra mamma, la vostra nonna, il sapore dell'infanzia che vi farà tornare bambini nell'arco di un sol boccone. Qui troverete una raccolta di ricette di polpette vegetali, con varianti sia vegetariane che vegane che potrete arricchire con le salse fatte in casa che più preferite.

5. Patate al forno

Le patate al forno, croccanti fuori e morbide dentro, sono un piatto caldo e saporito, con quell'aroma insuperabile che dal forno arriverà ad invogliarvi e a consolarvi. Qui la ricetta per farle croccanti, gratinate o ripiene.

6. Crocchette di patate

ricetta semplice e amata anche dai bambini, le Panatura croccante, cuore soffice e gustoso, sono le principali caratteristiche di successo di questasemplice e amata anche dai bambini, le crocchette di patate appartengono alla tradizione dello street food, da mangiare con le mani, vi soddisferanno di più. Qui la ricetta completa.

7. Calzoni e panzerotti ripieni

I panzerotti ripieni o i calzoni ripieni, al forno o fritti sono perfetti per una cena, uno spuntino consolatorio, arricchiti con le verdure di stagione che preferite, panzerotti ripieni di melanzane ad esempio durante il periodo estivo, o panzerotti con i broccoli durante il periodo invernale.

8. Pizze e focacce

Non si può non menzionare la pizza tra i comfort food d'eccellenza, mette d'accordo un po'tutti, perfetta da preparare nei weekend (dati anche i tempi un po'più lunghi nella preparazione) sancisce la fine della settimana, da consumare volendo sul divano avvolti da un plaid o insieme ad una bella tavolata di amici. Qui una raccolta di ricette per preparare pizze e focacce con la pasta madre.

9. Nutella vegan fatta in casa

La Nutella vegan fatta in casa, una crema spalmabile al cioccolato sempre pronta a cancellare dispiaceri e delusioni, non importa se siate più o meno adulti, quel barattolo di morbida e irresistibile bontà vi renderà felici e appagati. Qui la ricetta per preparare la nostra Nutella vegan fatta in casa.

10. Torta di mele

Ogni famiglia, nonna, mamma o zia che si rispetti custodisce una propria ricetta della torta di mele, quella torta che appena sfornata rilascia quel profumino inebriante, servita con il tè per l'ora della merenda, o a fine pasto come dessert. Qui potrete trovare 20 idee, da quella classica a quella arricchita con del cioccolato o la cannella.

11. Tiramisù

Affondate il cucchiaio in un avvolgente e cremoso tiramisù in barattolo, perfetto anche da consumare sul divano davanti ad un bel film strappalacrime. Qui la ricetta originale del tiramisù e alcune varianti.

Ma per i più golosi o per chi avesse bisogno di un comfort food dalle maniere forti sarà perfetta anche una bella torta al cioccolato.

E per voi? Qual è il vostro comfort food d'eccellenza?

Silvia Romano