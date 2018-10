Che sia o meno il World Pasta Day, ogni giorno (o quasi) la pasta la fa da protagonista sulle nostre tavole. A parte la classica al pomodoro, al pesto o al ragù (per chi mangia carne), esistono tanti modi gustosi di preparare questo primo piatto seguendo anche la stagionalità dei cibi. Vi presentiamo allora 10 ricette di pasta originali e alternative a quelle più comuni e tradizionali.

Se in cucina non avete molte idee e tendete ad essere monotoni, è arrivato il momento di sperimentare delle nuove ricette per preparare della pasta adatta al periodo dell’anno in cui vi trovate. Acquistare sempre frutta e verdura di stagione ci dà l’opportunità proprio di non cucinare sempre le stesse cose approfittando invece di ciò che la natura ci ha messo a disposizione in quel determinato periodo e avendo così l’opportunità di variare al meglio la nostra alimentazione.

Ecco allora alcune ricette da provare

1. Pasta con le castagne

La pasta con le castagne è ovviamente un primo piatto autunnale e una variante di pasta decisamente originale che stupirà i vostri ospiti. Si tratta di una pasta bianca realizzata esclusivamente con castagne e salvia, di facile preparazione.

2. Pasta con cime di rapa e noci

Chi ama le cime di rapa troverà un buon accostamento con le noci per realizzare un primo piatto autunnale sfizioso e saporito. Questa pasta cime di rapa e noci si prepara in maniera molto semplice e si può scegliere la versione vegetariana in cui si utilizza grana senza aggiunta di caglio animale oppure la versione vegan. In questo caso al posto del formaggio ci si serve del lievito alimentare in scaglie. Qui la ricetta da seguire.

3. Pasta e ceci alla romana

Sempre adatta al periodo autunnale e all’inverno è la pasta e ceci. Quella che vi presentiamo è la versione romana, una ricetta facile da preparare oltre che economica e sana. Il condimento a base di ceci di questa pasta risulta cremoso e liquido, il primo piatto assomiglia quindi ad una minestra.

4. Pasta con cavolo verde, porri e curcuma

Si tratta di una pasta molto semplice e veloce da preparare quando sono di stagione i cavoli verdi o broccoli romaneschi e i porri. Un modo ottimo anche per integrare nella propria dieta verdure sane come i cavoli e una spezia preziosa come la curcuma. Qui la ricetta da seguire.

5. Pasta al pesto di cavolo nero

Il cavolo nero è un ortaggio sano e gustoso, tipico della stagione invernale. Avete mai pensato di realizzare un pesto alternativo con questo ingrediente? Una volta pronto si presta molto bene a condire la pasta realizzando un primo piatto originale e gustoso. Qui trovate la ricetta per preparare il pesto di cavolo nero.

6. Pasta risottata con cipolle

Questa ricetta della pasta risottata con cipolle è economica, sana, originale e spesso gradita anche ai bambini per il suo sapore dolciastro. Si prepara in poco tempo ed è adatta a tutte le stagioni anche se particolarmente consigliata in primavera quando sono di stagione le cipolline Borretane.

7. Pasta con peperoni friggitelli

La pasta con peperoni friggitelli è un piatto adatto alla primavera quando si raccolgono questi piccoli peperoni dolci. Si tratta di un primo facile, veloce da realizzare e molto saporito.

8. Spaghetti integrali con salsa di capperi, zucchine e zenzero

Gli spaghetti sono un grande classico della cucina italiana ma se siete stufi dei classici condimenti provate a preparare degli spaghetti integrali con salsa di capperi, zucchine e zenzero. La ricetta si adatta bene alla primavera-estate quando sono di stagione le zucchine e potete servire questa pasta anche in versione fredda.

9. Pasta con asparagi

La pasta con gli asparagi è un primo piatto leggero e saporito tipico della primavera quando questo ortaggio è di stagione. Si tratta di un primo piatto in bianco, adatto anche ai vegani dato che il condimento è solo a base asparagi ed erba cipollina.

10. Pasta con i fagiolini

Questa pasta con i fagiolini è tipica della tradizione culinaria salentina è ovviamente un primo piatto estivo. Ha un modo di preparazione particolare in quanto i fagiolini vengono scottati per alcuni minuti e poi terminano la cottura nel sugo di pomodoro mentre la pasta si cuoce nell’acqua in cui sono stati bolliti gli ortaggi.

Se poi volete cimentarvi nella realizzazione della vera e propria pasta fresca provate la ricetta dei pizzoccheri della Valtellina che si preparano con farina di grano saraceno, farina di grano tenero e acqua.

11. Altre ricette con la pasta

Francesca Biagioli