Una selezione di zuppe detox facili e veloci per disintossicare l'organismo dagli eccessi e non solo

In inverno le zuppe ci riscaldano e ci aiutano a depurarci quando abbiamo un po’ esagerato a tavola con i dolci e con pietanze fritte o un po’ troppo pesanti. Ecco che per sentirci più leggeri possiamo preparare la zuppa detox che preferiamo.

Scegliamo gli ingredienti della nostra zuppa detox in base alla stagione. Ad esempio in autunno e in inverno possiamo dare la preferenza a ortaggi come cavolo riccio, verza, zucca e cavolfiore.

Ecco una raccolta di ricette per preparare le vostre zuppe detox.

Zuppa detox di lenticchie

Tra gli ingredienti consigliati per preparare una zuppa depurativa troviamo le lenticchie, la curcuma e lo zenzero. Grazie a queste spezie salutari potrete preparare una zuppa detox e saporita. Se vi piacciono i sapori orientali, come alternativa alla zuppa di lenticchie potete anche provare il dahl di lenticchie

Zuppa detox light

La zuppa depurativa light è una zuppa di verdure preparata a partire da una base di sedano e di finocchi a cui potrete aggiungere, ad esempio, carote e pomodori. Qui la ricetta.

Zuppa detox con mele e sedano

Con il sedano e le mele potrete preparare la vostra zuppa detox invernale dal gusto agrodolce che potrete guarnire con dei chicchi di melograno. Scopri la ricetta della zuppa detox con mele e sedano

Zuppa detox al cavolfiore e curcuma

Se vi piacciono i cavolfiori non dimenticati di utilizzarli come ingrediente per preparare la base cremosa delle vostre zuppe. Potrete abbinare i cavolfiori a patate e verdure, ad esempio bietole e spinaci e aromatizzarle con spezie come la curcuma. Qui la ricetta.

Zuppa detox di miso e tofu

La zuppa di miso è considerata un piatto dal potere depurativo, nutriente e energizzante grazie alla presenza del brodo preparato con il miso, un ingrediente ottenuto dalla fermentazione della soia.

Zuppa detox di fagioli mung e spinaci

Gli spinaci e i fagioli mung sono due ingredienti dalle spiccate proprietà depurative che potrete utilizzare per preparare la vostra zuppa detox. I fagioli mung si trovano facilmente nei negozi di prodotti biologici. Qui la ricetta.

Zuppa detox di ceci e broccoletti

Scegliete i broccoletti e i ceci se volete preparare una zuppa depurativa e nello stesso tempo molto saporita e gustosa. Qui la ricetta da seguire.

Zuppa depurativa di barbabietole, finocchi e mele

Per preparare una zuppa depurativa possiamo abbinare ai finocchi e alle mele la barbabietola rossa, con il suo gusto e colore caratteristici che rendono subito i piatti più saporiti e allegri. Qui la ricetta.

Zuppa detox di carote e zenzero

Con le carote lessate o cotte al vapore e con un tocco di zenzero fresco o in polvere potrete preparare la vostra zuppa depurativa e riscaldante. Qui la ricetta.

Zuppa detox alla zucca

Se volete preparare una zuppa detox, non dimenticate le proprietà benefiche e depurative della zucca, che è un alimento molto nutriente e che ci aiuta ad arricchire la nostra dieta di colore e salute. Segui la ricetta completa della zuppa detox alla zucca

Quali sono le vostre zuppe detox preferite?

