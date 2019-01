Vi piacciono i biscotti fatti in casa? Se volete prepararli in una versione un po’ più leggera del solito vi suggeriamo di realizzare dei biscotti senza burro secondo diverse ricette. I vostri biscotti fatti in casa risulteranno comunque morbidi e gustosi.

Il segreto sta nel creare l’impasto perfetto per i biscotti fatti in casa da ritagliare con le formine anche senza utilizzare il burro che potrete sostituire con un olio dal gusto delicato, preferibilmente biologico.

Ecco una raccolta di ricette per preparare in casa i vostri biscotti preferiti nella versione senza burro.

1. Biscotti ricoperti di cioccolato senza burro

Scegliete il cioccolato fondente e non aggiungete il burro all’impasto dei vostri biscotti ricoperti di cioccolato fatti in casa. Vi accorgerete che saranno comunque morbidi e molto gustosi seguendo la nostra ricetta.

2. Pasticcini al cocco senza burro

Se volete preparare in casa dei pasticcini al cocco senza burro in versione light provate ad omettere tra gli ingredienti il burro, saranno degli ottimi dolcini monoporzione perfetti per le feste o da servire all'ora del tè. Qui la ricetta completa.

3. Biscotti al cioccolato senza burro

Per preparare degli ottimi biscotti al cioccolato non serve aggiungere il burro e così potrete ottenere una ricetta molto più leggera del solito ma comunque tutta da gustare. Qui una ricetta utile.

4. Biscotti allo zenzero senza burro

I biscotti allo zenzero si possono preparare senza burro e senza latticini in una versione casalinga adatta anche ai vegani perché non contiene le uova, vi basterà seguire la nostra ricetta passo dopo passo.

5. Cookies senza burro

Se volete preparare dei biscotti con le gocce di cioccolato, tipo cookies, vi suggeriamo di seguire una ricetta light, senza burro, che potrete sostituire facilmente con un olio dal gusto delicato come quello di girasole. Qui la ricetta completa.

6. Cantucci

Cantucci, ecco la ricetta dei famosi biscotti toscani senza burro. Noti anche come biscotti di Prato, questi dolcetti secchi sono molto croccanti e friabili, e sono solitamente serviti a fine pasto insieme al vin santo. Qui la ricetta completa da seguire passo passo.

7. Frollini light avocado e cioccolato

Questa ricetta è dedicata a chi ama il piacere di un biscotto, ma desidera comunque realizzare dei dolcetti light. Ecco allora i frollini light avocado e cioccolato. Qui la ricetta da seguire.

8. Biscotti al miele ricoperti di cioccolato e granella senza burro

Potrete preparare dei fantastici biscotti al miele ricoperti di cioccolato e granella senza burro, una ricetta facile e veloce da preparare per merenda o per un momento goloso. Qui la ricetta da seguire passo passo.

9. Biscotti cocco e limone light

I biscotti cocco e limone light sono dei biscotti molto semplici da preparare, con pochi ingredienti riuscirete a sfornare una merenda deliziosa. Qui la ricetta completa.

10. Biscotti alla marmellata senza burro

Fonte foto: Gocce di zucchero

Per farcire i vostri biscotti fatti in casa potrete scegliere la marmellata che preferite, magari con una ricetta realizzata da voi, ma non dimenticate che l’impasto per la versione light dovrà essere senza burro. Qui la ricetta.

Quali sono le vostre ricette preferite per preparare i biscotti senza burro?

Marta Albè