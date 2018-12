Biscotti al cioccolato, che passione! Ecco una raccolta di varianti e ricette fatte in casa per accontentare tutti i gusti e tipologia di diete. Vegetariani, senza glutine, con gocce, frollini o ripieni,

Vi piacciono i biscotti al cioccolato? Se preferite i biscotti fatti in casa e amate il cioccolato, potrete preparare tantissime prelibatezze da servire a colazione o a merenda. I biscotti al cioccolato piacciono a tutti, grandi e piccoli. Per preparare i vostri biscotti al cioccolato fatti in casa potrete scegliere la versione e gli ingredienti che preferite per ottenere dei dolcetti sempre diversi anche in base alle vostre scelte alimentari. Ecco una raccolta di ricette per preparare in casa biscotti al cioccolato per tutti i gusti.

1. Biscotti al cioccolato tradizionali

Questa ricetta per preparare in casa i biscotti al cioccolato è pensata per la colazione dei più golosi. Qui tutte le istruzioni.

2. Biscotti al cioccolato e vaniglia

Per dare l’aroma di vaniglia ai vostri biscotti al cioccolato non serve la vanillina, scegliete la bacca di vaniglia in polvere bio. Qui la ricetta.

3. Biscotti di Frolla montata ricoperti al cioccolato

Per chi ama particolarmente i biscotti da té, ecco una versione di frollini ricoperti al cioccolato, golosi e friabili. Realizzati con frolla montata, quindi veloci e senza tempi di riposo, conquistano al primo morso. Qui la ricetta da seguire.

4. Biscotti cioccolato e panna, tipo "abbracci" fatti in casa

Ecco come fare i biscotti al cioccolato e panna fatti in casa, per ottenere dei dolcetti golosissimi che ricordano i famosi "abbracci". Per chi non ama il total black vi proponiamo questa ricetta semplicissima e facile da realizzare, qui la ricetta da seguire passo passo.

5. Biscotti al miele ricoperti di cioccolato e granella

Per il tè delle cinque questi biscotti al miele ricoperti di cioccolato e granella sono perfetti, vi basterà preparare una frolla senza burro e una volta pronti potrete immergerli nel cioccolato e nella granella. Sono tutti da gustare. Per la ricetta completa potrete leggere qui.

6. Biscotti al cioccolato fondente morbidi

Potrete preparare dei biscotti al cioccolato super morbidi e golosi aggiungendo al vostro impasto del cioccolato fondente. Qui tutte le istruzioni.

7. Biscotti al cioccolato fondente

Chi ama il cioccolato fondente lo può scegliere come ingrediente principale per preparare i biscotti al cioccolato fatti in casa. Il cioccolato fondente va grattugiato o sciolto a bagnomaria. Qui una ricetta utile.

8. Biscotti al cioccolato senza burro

Per preparare degli ottimi biscotti al cioccolato non serve aggiungere il burro e così potrete ottenere una ricetta molto più leggera del solito ma comunque tutta da gustare. Qui una ricetta utile.

9. Tartufi al cioccolato

Se amate il cioccolato e proprio non ne potete fare a meno vi consigliamo di preparare in casa i tartufi al cioccolato, una ricetta affatto complicata alla portata anche di chi vuole sperimentare per la prima volta questi dolcetti golosi. Qui la ricetta.

10. Frollini con glassa al cioccolato senza uova

Questi frollini con glassa di cioccolato sono tutti da inzuppare. Come base potrete preparare una pasta frolla senza uova e poi ricoprire i biscotti con del cioccolato fuso. Qui la ricetta.

11. Biscotti al cioccolato vegan

Per preparare i biscotti al cioccolato vegan servono gocce di cioccolato fondente, cacao amaro e farina di cocco. Vi serviranno anche farina e olio di semi di girasole. Qui la ricetta.

12. Biscotti ricoperti di cioccolato vegan

Se volete preparare, sempre in versione vegan, dei biscotti ricoperti di cioccolato senza latte, senza burro e senza uova seguite la nostra ricetta. Sono davvero semplici da realizzare e molto buoni.

13. Biscotti al cocco e cioccolato: senza glutine, lieviti, nè latticini

Golosissimi e facili da realizzare, per preparare questi biscotti al cocco e cioccolato impiegherete poco più di 10 minuti, ingrediente principale il cioccolato ovviamente e la farina di cocco. Qui troverete la ricetta da seguire passo passo.

14. Biscotti al cioccolato con Bimby

Preparare i biscotti al cioccolato con il robot da cucina rende più semplice impastare tutti gli ingredienti per ottenere un composto omogeneo e facile da stendere con il mattarello. Qui la ricetta.

15. Biscotti al cioccolato tipo cookies

Potrete anche pensare di preparare in casa dei biscotti al cioccolato con gocce di cioccolato, tipo cookies, di cui esistono davvero molte varianti. Qui alcune ricette da cui prendere spunto. Per altre alternative di biscotti ricoperti con gocce di cioccolato potete guardare qui.

16. Biscotti al cioccolato senza lievito

Chi non può assumere lievito o preferisce evitare questo ingrediente ha la possibilità di preparare in casa dei biscotti al cioccolato senza lievito. Qui la ricetta.

Biscotti al cioccolato croccanti

Preferite i biscotti morbidi o i biscotti croccanti? Anche con il cioccolato potrete preparare i vostri biscotti croccanti da mangiare da soli così come sono o da inzuppare nel tè. Qui la ricetta.

17. Biscotti al cioccolato e menta

Per preparare dei biscotti al cioccolato e menta vi serviranno gocce di cioccolato fondente oppure cacao crudo in granella e foglie di menta fresca. Qui la ricetta da seguire.

18. Biscotti al cioccolato e arancia

I biscotti al cioccolato e arancia sono davvero semplici da preparare. Potrete realizzare dei biscotti di pasta frolla da farcire con crema al cioccolato e scorzette di arancia. Qui la ricetta.

19. Biscotti al cioccolato bianco

E infine per chi ama il cioccolato bianco ecco una ricetta alternativa che prevede di utilizzare questa tipologia di cioccolato in sostituzione del cioccolato al latte o del fondente. Qui la ricetta.

Marta Albè