Ricette etniche: i 10 piatti veg più buoni della cucina africana

Ricette etniche senza carne, né pesce, una selezione delle migliori ricette vegan dalla cucina africana

La cucina africana è ricca di colori e di sapori. Molti piatti sono adatti a chi è vegan già di per sé o con qualche piccola modifica. Alla base dei piatti africani che vi proponiamo troviamo riso e cous cous, legumi e verdure. Tra i condimenti non possono mancare spezie e erbe aromatiche, come lo zenzero, la paprica e il coriandolo.

Se volete avvicinarvi alla cucina africana sperimentando dei piatti leggeri e saporiti, abbiamo preparato per voi una raccolta di ricette africane vegan tutte da provare. Grazie a queste ricette potreste pensare di preparare un pranzo o una cena a tema da servire agli amici. Ecco tanti piatti africani in versione vegan da provare subito.

Zuppa di arachidi del Congo

Tra le ricette africane che potrete preparare in casa con soddisfazione, ma anche in modo davvero semplice ecco la zuppa di arachidi. Tra gli ingredienti che vi serviranno troviamo cipolla bianca, scalogno, patate, zenzero e peperoncino. Questo piatto è tipico del Congo. Qui la ricetta da seguire.

Tajine di verdure novelle

Potrete preparare la tajine tipica della cucina marocchina con tante verdure novelle come carote, patate, rape bianche, taccole e cipollotti. Tra le erbe e le spezie per condire vi serviranno paprika, zenzero, curcuma e cumino. Qui la ricetta da seguire.

Zuppa Harira alle spezie berbere

La zuppa Harira è un piatto tipico della cucina marocchina. La base della zuppa viene preparata con ceci e pomodoro. La ricetta viene arricchita e insaporita con molte spezie come curcuma, cannella, zenzero, pepe, paprica e peperoncino. Qui le istruzioni da seguire per prepararla.

Kelewele, snack del Ghana vegan

Il kelewele è uno snack africano, tipico del Ghana, facile da preparare. È adatto a chi è vegan. È uno snack speziato e fritto a base di platano, un frutto della famiglia delle banane. Potrete sperimentare questa ricetta anche con le banane, visto che qui da noi il platano non è facilmente reperibile. Il kelewele si serve accompagnato da noccioline tostate. Qui la ricetta.

Cous cous di verdure alla marocchina

Ecco una versione del cous cous alla marocchina che prevede come ingredienti per il condimento verdure di stagione, erbe aromatiche e spezie. Le spezie più indicate per il condimento sono cumino, coriandolo, curcuma, zenzero e zafferano. Qui la ricetta.

Fagioli al cocco e coriandolo dal Senegal

Dalla cucina africana del Senegal ecco una ricetta un po’ diversa dal solito per cucinare i fagioli. Si tratta dei fagioli al cocco e coriandolo. Per la preparazione oltre ai due ingredienti principali vi serviranno anche peperoni verdi, coriandolo, patate bollite e succo di limone. Qui la ricetta da seguire.

Babaganoush, crema di melanzane libanese

Questa ricetta è originaria del Medio Oriente, in particolare del Libano, ma è molto diffusa nella cucina del Nord Africa in numerose varianti. Si tratta di una crema di melanzane davvero golosa, ottima da servire come salsa da spalmare sul pane all’aperitivo, ma anche per condire la pasta. Qui la ricetta da seguire.

Shiro, crema di ceci all'Eritrea

Lo shiro è un piatto africano, tipico della cucina dell'Eritrea, a base di farina di legumi molto amato dai bambini. Di solito viene preparato con la farina di ceci o con la farina di fave. La cottura è di pochi minuti. Otterrete una crema molto semplice simile al semolino o alla crema di riso, ma il risultato sarà davvero buono e gradevole. Qui la ricetta.

Alicha: verza, patate e peperoni etiope-eritrei

Con ingredienti davvero semplici come la verza, le patate e i peperoni potrete preparare un piatto tipico della cucina eritrea ed etiope davvero gustoso. Si tratta della alicha, piatto quaresimale per eccellenza. Dovrete affettare le verdure e stufarle con un po’d’acqua insieme a olio extravergine e spezie. Qui la ricetta completa.

Riso al latte di cocco da Zanzibar

Questo piatto della cucina africana si chiama Wali Wa Nazi. Si tratta di riso cotto nel latte di cocco anziché nell’acqua o nel brodo come faremmo abitualmente. È una ricetta molto diffusa a Zanzibar. Il riso al latte di cocco viene servito come accompagnamento di molti piatti, soprattutto se sono particolarmente speziati. Per rendere il latte di cocco più liquido potrete mescolarlo con un po’ d’acqua prima della cottura. Qui la ricetta da seguire.

Marta Albè